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奧運體操／「場地被下蠱？」 網揪單槓決賽最詭異：有神秘力量

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣的體操「貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運男子單槓決賽登場，並列銅牌。記者季相儒／攝影
台灣的體操「貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運男子單槓決賽登場，並列銅牌。記者季相儒／攝影

被封為「亞洲貓王」的選手唐嘉鴻在挑戰奧運單槓決賽中，以總分13.966奪銅，為中華隊再添佳績，不過有網友揪出一「詭異事件」，這場比賽8個選手有6位都出現重大失誤。

一名網友Threads發文稱唐嘉鴻是「失誤還能奪銅牌的男人」，直呼「真的好可惜，如果沒有掉槓扣1分感覺可以拿個金牌」。原PO驚訝發現「這場比賽很詭異，8位選手6位出現重大失誤被扣1分」，他稱讚「唐嘉鴻真的猛，他掉下去還是笑笑的去完成全部的動作，直到確定拿到銅牌才哭出來，恭喜中華隊又奪牌」。

文章曝光後，網友也幽默回應「我個人推測：1、臺灣鬼門開好兄弟助陣。2、貓英統領下班回家剛好打開電視，貓英出手幫一下貓王也是合情合理」、「真的超詭異，這是最終賽欸，又不是資格賽或是小組賽，結果居然有好幾個都掉槓。雖然對不起貓王，但是掉槓感覺不是什麼很高級的失誤，我覺得應該要查一下槓是不是有問題，或是因為貓王掉下來之後，全台灣的人都在用念力讓對手失分」、「那場地是被下蠱嗎？超詭異！」、「這場超詭異，懷疑有神秘力量」。

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