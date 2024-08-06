快訊

00878上次股災跌21%、昨跌13.26%...低點還沒到？達人：質押小心睡公園

國家警報響！大雷雨轟炸7縣市 葫蘆谷、千層岩瀑布防「山區暴雨」

日韓台股市齊彈！台股收2萬501點 回防2萬點大關

奧運田徑／撞臉女神朱茵！跨欄甜心張博雅：希望大家多關注田徑

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園機場在行李轉盤處的螢幕上字卡為選手加油，左為游泳代表隊韓安齊，右為田徑代表隊張博雅。記者黃仲明／攝影
桃園機場在行李轉盤處的螢幕上字卡為選手加油，左為游泳代表隊韓安齊，右為田徑代表隊張博雅。記者黃仲明／攝影

巴黎奧運將於11日落幕，部分結束賽程的中華代表隊選手今搭機返台。「跨欄甜心」張博雅不只創下佳績，還因長相神似香港影星朱茵受到關注，她受訪時害羞表示，「希望大家更關注田徑。」

張博雅主攻跨欄，這次參加女子100公尺預賽跑出11秒88佳績，成為1996年王惠珍後，第2位在奧運跑進12秒內的我國女子選手。張博雅表示，「第一次參加奧運很興奮，雖然不是以主項去參加，但還是抱著突破自己的心態去參加，可能是太久沒有參加100公尺，造成腳部受傷。」

「跨欄甜心」張博雅（右）。 記者黃仲明／攝影
「跨欄甜心」張博雅（右）。 記者黃仲明／攝影

張博雅擁有深邃五官，甜美長相被許多觀眾注意到，有人說她撞臉香港影星朱茵，還有網友笑稱，「她是全台最難追到的女孩」。

對於長相引發討論，張博雅坦言確實有發現粉絲變多，臉書也會滑到關於自己的話題，「沒有想太多，很謝謝大家的喜歡，但我更希望的是，大家能關注我們其他田徑好手，還有其他新生代好手都很不錯，希望大家能更關注這項運動，田徑真的很好看！」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊6日賽程 陳念琴4強戰亞運金牌 桌球男團與日本爭4強門票
▪ 羽球／「相信兒子」 李洋父直接買高價4強門票
▪ 羽球／拿金牌後終於可刮鬍子了！ 李洋IG分享燦笑帥照
▪ 拳擊／國際拳總開記者會想批林郁婷 惹毛國際媒體
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金3銅排名31 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 張博雅 朱茵

相關新聞

中華隊6日賽程 陳念琴4強戰亞運金牌 桌球男團與日本爭4強門票

巴黎奧運我國代表團在昨天由唐嘉鴻於體操男子單槓再進帳一面銅牌後，本屆賽事已經確定有至少6面獎牌進帳，僅次於東京奧運，其中...

奧運拳擊／國際拳總開記者會想批林郁婷 惹毛國際媒體

國際拳擊總會召開記者會想要說明林郁婷和克莉芙去年世錦賽遭取消資格的原因，然而無法提出新事證，言詞又反覆帶有情緒化，會議過...

奧運拳擊／林郁婷18歲穿和服、戴假睫毛青澀美照曝光 粉絲心疼：明明就是可愛女生

我國拳擊女子57公斤級好手林郁婷，本（8）月4日在巴黎奧運8強賽，以5:0成績擊敗保加利亞選手卡曼諾娃，挺進4強銅牌保底。然而林郁婷所面臨的性別爭議風波尚未停歇，國際拳擊總會今（6）天召開記者會，再度宣稱林郁婷不符參賽資格。有網友公開林郁婷過去穿和服的模樣，大讚「好可愛」、「明明就是女生」。

奧運跆拳道／羅嘉翎8日登場 首戰對手出爐、最大考驗在8強

身為台灣在巴黎奧運跆拳道唯一參賽選手羅嘉翎將在8日登場，力拚連2屆登上頒獎台的她，57公斤級首戰將出戰2018年雅加達亞...

奧運田徑／撞臉女神朱茵！跨欄甜心張博雅：希望大家多關注田徑

巴黎奧運將於11日落幕，部分結束賽程的中華代表隊選手今搭機返台。「跨欄甜心」張博雅不只創下佳績，還因長相神似香港影星朱茵受到關注，她受訪時害羞表示，「希望大家更關注田徑。」 張博雅主攻跨欄，這次

影／中華柔道代表隊返台 楊勇緯先陪家人再想下一步

2024巴黎奧運即將於11日落幕，隨著賽事的推進，部分中華代表隊選手結束賽程於今晨6時52分搭乘長榮航空BR-88航班抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。