奧運田徑／撞臉女神朱茵！跨欄甜心張博雅：希望大家多關注田徑

巴黎奧運將於11日落幕，部分結束賽程的中華代表隊選手今搭機返台。「跨欄甜心」張博雅不只創下佳績，還因長相神似香港影星朱茵受到關注，她受訪時害羞表示，「希望大家更關注田徑。」

張博雅主攻跨欄，這次參加女子100公尺預賽跑出11秒88佳績，成為1996年王惠珍後，第2位在奧運跑進12秒內的我國女子選手。張博雅表示，「第一次參加奧運很興奮，雖然不是以主項去參加，但還是抱著突破自己的心態去參加，可能是太久沒有參加100公尺，造成腳部受傷。」

「跨欄甜心」張博雅（右）。 記者黃仲明／攝影

張博雅擁有深邃五官，甜美長相被許多觀眾注意到，有人說她撞臉香港影星朱茵，還有網友笑稱，「她是全台最難追到的女孩」。

對於長相引發討論，張博雅坦言確實有發現粉絲變多，臉書也會滑到關於自己的話題，「沒有想太多，很謝謝大家的喜歡，但我更希望的是，大家能關注我們其他田徑好手，還有其他新生代好手都很不錯，希望大家能更關注這項運動，田徑真的很好看！」