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奧運游泳／「蝶王」王冠閎返台 盼吸取經驗4年後更進一步

中央社／ 桃園機場6日電
王冠閎家人到場接機，姑姑及奶奶獻上花束。記者黃仲明／攝影
王冠閎家人到場接機，姑姑及奶奶獻上花束。記者黃仲明／攝影

巴黎奧運賽事持續進行中，部分結束賽程選手今天返台，柔道選手楊勇緯表示，已用盡全力，下一步還未確定是否轉換身分；游泳選手王冠閎期盼這次經驗可以讓4年後更進一步。

隨著賽事的推進，部分結束賽程選手搭乘長榮航空班機，在清晨6時58分抵達桃園國際機場，根據體育署提供的資料，包括射擊代表隊的楊昆弼，游泳代表隊的王冠閎、韓安齊，柔道代表隊的連珍羚、楊勇緯、林真豪，田徑代表隊的張博雅及擊劍代表隊陳奕通等選手外，還有教練共10多人。

長榮航空10多名地勤人員手持加油標語，以及寫有「我們TEAM 我們挺」的布條，在選手入境時高喊「中華健兒歡迎回家，長榮航空以您為榮」；昇恆昌免稅商店也號召員工組成歡迎團，除送上加油卡片及象徵「氣勢旺、好運來」的土鳳梨酥，更高喊口號歡迎台灣之光的奧運選手們回家。

而在接機大廳守候多時的選手學弟妹及支持粉絲，看到選手入境紛紛高舉歡迎手牌或送上鮮花，並高喊口號歡迎台灣隊的選手們回家，台中市長盧秀燕也特別到場，歡迎台中選手楊勇緯返台，林真豪的家人則特別穿上恐龍裝接機，場面相當熱鬧。

楊勇緯接受媒體聯訪表示，比賽結果雖不滿意，但自己也用盡全力，心情很開心，大家的加油跟鼓勵都是令人感動、溫暖的，沉澱一段時間後，非常謝謝大家的支持，這次去法國比較聚焦在自己的比賽、檢討反省，或回頭去看比賽過程。

看到學弟妹特地來接機加油打氣，楊勇緯說，感謝國立台灣體育運動大學還有師長、學弟妹們的支持鼓勵，成為他強大後盾，能站在舞台上奮鬥讓他感覺很幸福，8月1日已正式在台體大入職，但下一步還未確定是否轉換身分專心當教練，現在就是先好好休息，感謝家人的支持體諒及同理。

楊勇緯指出，任教後希望能將自己一生所學技術、柔道精神或人生體悟教給後輩們，不管是否要持續擔任選手或轉換跑道，只要這樣的精神一直持續，不管將來在哪一條路上相信都能夠發光、發熱。他坦言，這次柔道的成績確實沒有上次好，但大家已用盡全力，也很享受舞台，會為國人為自己為家人持續奮鬥。

王冠閎說，希望自己的成績及要求可以更好，這次也打破之前的紀錄，雖然沒有達到目標，但覺得是很好的經驗與過程，希望這次的經驗可以讓自己4年後邁向更進一步的目標，感謝教練、家人及支持鼓勵者給予力量，也謝謝家人在他每次回國時都會接機，「家人就是我最好的後盾」，回家的感覺很好。

王冠閎表示，後續規劃會依教練安排，返台後想先休息，因為他跟家人都喜歡從事羽球、網球等活動，現在也開始學習網球，稍後可能馬上就要去球場跟教練去打球，「原本是跟國際選手拚搏，回台灣要跟教練拚搏」。來自粉絲的支持讓他覺得開心也有更好的前進動力。

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