奧運體操／唐嘉鴻與中國張博恆並列銅牌 網揪互動：案情不單純
「世界貓王」唐嘉鴻昨天在巴黎奧運單槓項目與中國大陸選手張博恆並列第3，摘下銅牌。頒獎過程中張博恆不斷找唐嘉鴻聊天，還在唐嘉鴻胸前比讚，讓不少台灣網友直呼「超可愛」。
唐嘉鴻在單槓決賽以難度6.500分、執行分7.466分，獲得總分13.966分，與張博恆同分並列第3，因此一起站上領獎台。
頒獎過程中，兩位選手互動相當熱絡，張博恆不斷找唐嘉鴻聊天。有網友發文比喻，兩人就像被老師罰站的學生，唐嘉鴻看起來像在提醒張博恆「老師來了，不要再講了」。
值得一提的是，領獎拍照時兩人站相當近，唐嘉鴻拿著銅牌燦笑；張博恆則是伸出大拇指在唐嘉鴻胸前比讚，可愛互動圈粉不少台灣網友，紛紛留言表示，「超可愛的」、「這兩人根本案情不單純」、「兩位像賢伉儷」、「希望下屆奧運還能再看到他」、「感覺很需要嘉鴻當朋友」。
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