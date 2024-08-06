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奧運柔道／「柔道男神」楊勇緯返台 獲聘臺灣體大專技助理教授
柔道男神楊勇緯六日清晨返台， 雖然本屆奧運沒有贏得獎牌，在桃園機場仍受到熱烈歡迎。台中市長盧秀燕、臺灣體大校長許光麃都親自率團前往接機。
臺灣體大由校長許光麃率領，也組了接機團前往桃園機場，迎接楊勇緯與教練劉文等，許光麃表示，希望楊勇緯能夠繼續為國效力，他的實力依然是世界頂尖。
許光麃表示，臺灣體大已經由運動技擊系以助理教授級專業技術人員聘任楊勇緯，希望能夠借重的專長，為學校及國家培養更傑出的柔道人才。楊勇緯已經取得運動競技系的碩士學位，也考取該系博士班，繼續深造。
楊勇緯表示，謝謝大家持續的支持和關注，大家對他的鼓勵都令他感到溫暖，他也感謝台中市長盧秀燕、臺灣體大、新民高中的師長、學弟妹們的支持、鼓勵，成為自己最強大的後盾。
奧運賽後，楊勇緯也在巴黎發表自己的心情，他表示，雖然結局不是自己所期望的，但他做了所有能做的一切準備，能夠全力在場上戰鬥。他也要謝謝團隊，朝夕相處互相成長，努力就是為了留下最美好的回憶，共享榮耀，但如今這樣的結局也讓他明白遺憾的事物反而更真實、深刻，而共享這一刻的溫暖。
楊勇緯指出，畢竟這次比賽結果自己覺得沒有很滿意，但也用盡了全力，謝謝大家支持和關注，心裡很開心，他說：「大家的每一句加油和鼓勵，對我來說都會是感動溫暖的。」他會先休息一陣子，陪伴家人，再思考未來的人生規畫。
台中市長盧秀燕也在一早將前往桃園機場，親自迎接奧運柔道台中市籍選手楊勇緯、女將林真豪返國，除了感謝選手的努力付出，台中市也要做他們堅強的後盾。
楊勇緯是上屆東京奧運男子柔道銀牌得主，本屆出征巴黎，在八強賽及復活賽落敗，無緣獎牌。林真豪則在16強賽落敗。
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