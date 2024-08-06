奧運拳擊／林郁婷18歲穿和服、戴假睫毛青澀美照曝光 粉絲心疼：明明就是可愛女生

我國拳擊女子57公斤級好手林郁婷，本（8）月4日在巴黎奧運8強賽，以5:0成績擊敗保加利亞選手卡曼諾娃，挺進4強銅牌保底。然而林郁婷所面臨的性別爭議風波尚未停歇，國際拳擊總會今（6）天召開記者會，再度宣稱林郁婷不符參賽資格。有網友公開林郁婷過去穿和服的模樣，大讚「好可愛」、「明明就是女生」。

台灣拳擊好手林郁婷近日遭到「哈利波特」作家JK羅琳質疑是「跨性別選手」，國際奧會則發聲明指出所有運動員都符合參賽資格，讓不少人看了心疼。有網友挖出2014年林郁婷和阿嬤上公視節目《祖孫玩很大》的片段，只見當年18歲的林郁婷，穿上淺藍色和服，畫淡妝、修眉毛、接假睫毛，相當溫柔有氣質。

從節目中可以看到，阿嬤對於林郁婷每天揮汗如雨地練拳感到相當不捨，她說：「最怕的是我孫子被人家打。我都想說，書要多讀一點，戴那個手套也是很熱，打拳擊也是很辛苦的。我就不太想讓她學那個，拳擊我就不想讓她學，女生打得像一個男生一樣，不像一個女生的樣子對不對」。

節目中，林郁婷先是與媽媽和阿嬤，搭車前往一位做和菓子老師的家中，一同體驗和菓子文化。接著，又前往另一名和服著付老師的家，體驗穿和服。過程中，林郁婷表示自己以前沒有化過妝，也不是很喜歡化妝，感覺很不習慣、很不舒服，畢竟平常也不會有在臉上塗抹東西的習慣。穿完和服之後，林郁婷又跟阿嬤去到一間舞蹈教室，學習日本茶道和跳藝妓舞。

如今林郁婷無端捲入性別風波，當年18歲時的青澀模樣也隨之曝光。畫面被擷圖轉發到Threads，不少網友看了相當不捨，紛紛表示「這麼漂亮ㄟ」、「看到想哭，那麼善良可愛又堅強的女性，為什麼會被人這樣子委屈」、「可愛的兩嬤孫」、「又漂亮又清秀還努力不懈的女孩子，為什麼要承受這些啦！這不是一個凡人可以承受的壓力，郁婷加油！」、「媽媽好漂亮，郁婷好清秀」。