奧運／「亞洲貓王」唐嘉鴻替台灣再添1銅 桌球男團晉8強

「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運單槓決賽雖意外掉槓，但最終仍以總分13.966分替台灣再添1面銅牌；桌球男團莊智淵、林昀儒與高承睿以3比0擊敗埃及組合、順利晉級8強。

「亞洲貓王」唐嘉鴻在奧運體操決賽第1個上場，過程中意外掉槓，但決賽8名選手中有6人發生失誤的狀況下，最終他以難度分6.500、完成分7.466、總分13.966分，與中國選手張博恆並列銅牌，替台灣多添一面獎牌。

台灣目前累積1金、3銅，除唐嘉鴻新添的銅牌外，還有羽球男雙李洋、王齊麟的金牌、女子拳擊60公斤級吳詩儀鍍銅、以及李孟遠在男子定向飛靶射下銅牌，截至截稿為止，台灣代表團在獎牌排行榜上排名第32名。

桌球男團賽事台灣與埃及交手，莊智淵、高承睿師徒搭配拚雙打，苦戰5局以10比12、11比13、11比9、11比6、11比8搶下第1點，第2點單打林昀儒以11比7、12比10、11比7拿下，第3點單打高承睿再以12比10、9比11、11比6、11比9搶下，桌球男團搶勝晉級8強。

彭名揚奧運初體驗有遺憾，7月29日來到巴黎後首次的欄架練習，右膝髕骨肌腱就斷裂50%，今天在男子400公尺跨欄預賽，因傷最終未能完賽，但他仍慢跑到第1個欄架，為這趟奧運行告別。

「台灣最速男」楊俊瀚在男子200公尺預賽跑出20秒83、分組排名第6，沒有擠進分組前3名晉級，明天續拚復活賽，復活賽分4組舉行，取每組第1名，並再擇優兩名晉級。