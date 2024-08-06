奧運田徑／楊俊瀚200公尺預賽20秒83 復活賽繼續挑戰準決賽門票

聯合報／ 特派記者藍宗標／巴黎即時報導
中華田徑隊好手楊俊瀚。 聯合報系資料照
中華田徑隊好手楊俊瀚。 聯合報系資料照

中華田徑隊好手楊俊瀚今天在男子200公尺預賽亮相，以20秒83在同組7人排名第6，晚上6點半將於復活賽再拚準決賽門票。

楊俊瀚奧運初體驗是3年前東京奧運，當時在100公尺跑出10秒21，分組排名第5無緣晉級，本屆奧運在200公尺出賽，和美國名將萊爾斯（Noah Lyles）、加拿大好手德格拉斯（Andre De Grasse）這兩位世界頂級選手同組競速。

萊爾斯昨天以9秒79奪下男子100公尺金牌，締造個人生涯最快速度，今天在200公尺首輪以20秒19排名第1，順利晉級準決賽，德格拉斯20秒30居次。

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