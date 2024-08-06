奧運體操／掉槓不放棄 唐嘉鴻讓世界看見台灣

我國「世界貓王」唐嘉鴻昨天在巴黎奧運體操男子單槓決賽登場，儘管第一個出賽的他出現掉槓失誤，但在後續登場的中國大陸、日本選手也相繼出現落地和掉槓失誤下，最終唐嘉鴻就以難度分六點五○○、執行分七點四六六分，總分十三點九六六分的成績並列銅牌，也是我國今年確定進帳的第三面銅牌。

去年二月才發生阿基里斯腱斷裂意外的唐嘉鴻，養傷半年就重返體操場，但為備戰巴黎奧運，他去年選擇放棄杭州亞運，期待能在生涯第二度參加的奧運挑戰頒獎台，甚至是爭奪金牌。

今年「鞍馬王子」李智凱無緣奧運，體操隊奪牌重任也都落在唐嘉鴻身上，日前資格賽也展現絕佳狀態，以難度分六點三○○套路並取得執行分八點六三三分，總分十四點九三三分的第二名晉級到決賽。

昨天決賽，第一位出賽的唐嘉鴻開賽不久就出現掉槓意外，重新上槓後唐嘉鴻雖順利完成套路，但在扣分下，以難度分六點五○○、執行分七點四六六分，總分十三點九六六分完賽，儘管後續遭到日本岡慎之助、哥倫比亞巴拉哈斯超車，不過在預賽第一名的中國大陸選手張博恆與隊友蘇煒德相繼發生落地失誤，最終唐嘉鴻與張博恆以同分並列銅牌。

唐嘉鴻這面銅牌也是繼李智凱後，我國在奧運史上第二面體操獎牌，唐嘉鴻賽後表示，在發生掉槓失誤當下覺得「哇，失敗了！」不過他仍希望把動作呈現好讓全世界看到台灣還是有一個很棒的選手，最後也成功把動作完美呈現。

對於昨天包括自己在內有多位選手失誤，唐嘉鴻也直言這就是奧運難的地方，「但我覺得奧運給我很棒的回憶和經驗，比完當下也沒有想太多成績和分數問題。最後拿到銅牌，對於台灣體操和單槓歷史，也是對教練和團隊很大肯定。這不是我的終點，我會繼續努力，希望有天讓獎牌顏色更新。」