奧運拳擊／台灣拚獎牌成色 陳念琴力拚金牌戰門票

中央社／ 巴黎5日電

巴黎奧運已邁入後半段賽程，台灣代表團將持續力拚提升獎牌成色。已保底銅牌的「抗癌女拳王」陳念琴將在4強硬碰中國好手楊柳，全力爭取壓軸金牌戰門票。

陳念琴在今年巴黎奧運女子拳擊66公斤級項目，先後擊敗多明尼加、巴西與烏茲別克選手挺進4強，下一戰將對上32歲、180公分的中國好手楊柳，雙方在去年杭州亞運狹路相逢，當時陳念琴以2比3惜敗。

今年奧運陳念琴狀況調整得相當出色，前3輪幾乎都壓著對手打，賽後她更高喊：「我要的是金牌。」根據賽程，陳念琴的4強戰將會移師法網的羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）舉行。

另外在桌球賽場上也相當精采，台灣男團莊智淵、林昀儒、高承睿聯手下擊敗埃及後挺進8強，明天將強碰大會第4種子的日本隊，預料將會陷入一番苦戰。

至於女子桌球團體賽方面，台灣女團由鄭怡靜領軍，搭配陳思羽與小將簡彤娟，也將在首輪16強對上澳洲，預料應可輕鬆過關。

不過台灣女團籤表運氣不佳，若16強過關，8強確定會遇到超級大魔王中國隊。

田徑場上台灣代表隊在林昱堂淘汰、彭名揚受傷未能完賽後，最後僅存「台灣最速男」楊俊瀚，如果預賽沒能直接晉級，將在接下來復活賽多跑一輪，爭取最後的晉級機會。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 體操／中日選手接連失誤 唐嘉鴻掉槓仍摘銅牌
▪ 奧運羽球／經紀人證實王齊麟新搭檔 羅嘉翎男友邱相榤首戰日本賽
▪ 羽球／李洋場上1舉動圈粉不少人 眾人認同：難怪裁判姨母笑
▪ 桌球／莊智淵、高承睿師徒聯手獲勝 「怎麼舒服怎麼打」
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金3銅排名31 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

延伸閱讀

奧運體操／中日選手接連失誤 唐嘉鴻掉槓仍摘銅牌

奧運拳擊／摘銅有「無敵星星」 吳詩儀還有幸運掛繩

奧運拳擊／陳念琴IG遭烏茲別克網友出征 洗版刷「Gay」粉絲抱不平

新竹之光陳念琴挺進奧運4強 邱臣遠邀市民加油奪金

相關新聞

奧運體操／掉槓後以為無緣奪牌 唐嘉鴻並列銅牌也傻眼

我國體操好手、「世界貓王」唐嘉鴻今天在巴黎奧運男子單槓決賽，雖然出現掉槓的失誤，讓唐嘉鴻一度以為已經無緣奪牌，不過後續卻...

奧運桌球／莊智淵師徒配 男團入8強

巴黎奧運桌球團體賽昨天登場，中華隊在男團十六強賽對決埃及隊，四十三歲老將莊智淵帶著十九歲徒弟高承睿拿下第一點雙打，林昀儒...

奧運體操／一度掉槓 唐嘉鴻單槓奪銅

中華體操隊「世界貓王」唐嘉鴻，昨天在巴黎奧運男子單槓決賽發生掉槓失誤，一度面臨奪牌危機，但比賽過程離奇，八名選手共有六人...

奧運體操／心中唐嘉鴻已是金牌 翁士航：運氣也是實力

我國體操好手唐嘉鴻今天在巴黎奧運男子單槓決賽擔任第一棒，沒想到卻出現掉槓失誤，但在其他選手也陸續發生失誤下，最終以並列銅...

奧運體操／掉槓不放棄 唐嘉鴻讓世界看見台灣

我國「世界貓王」唐嘉鴻昨天在巴黎奧運體操男子單槓決賽登場，儘管第一個出賽的他出現掉槓失誤，但在後續登場的中國大陸、日本選...

奧運體操／唐嘉鴻遇亂流仍摘銅 賴總統讚：為台灣帶來榮耀

體操國手「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在巴黎奧運男子單槓決賽拿下銅牌。總統賴清德晚間透過臉書表示，恭喜唐嘉鴻即使遭遇亂流，仍堅持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。