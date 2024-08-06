奧運體操／一度掉槓 唐嘉鴻單槓奪銅

中華體操隊「世界貓王」唐嘉鴻，昨天在巴黎奧運男子單槓決賽發生掉槓失誤，一度面臨奪牌危機，但比賽過程離奇，八名選手共有六人出現失誤，唐嘉鴻最終仍以總分十三點九六六分奪下銅牌，也為我國代表團再進帳一面獎牌。唐嘉鴻在頒獎典禮後頗有感觸說：「對我來說不夠完美，會繼續努力，想辦法讓獎牌再亮一點」。

八名選手 六人出現失誤

唐嘉鴻是決賽第一位出場的選手，開賽不久就發生失誤，重新上槓後完成套路落地，高舉右手為自己打氣，教練翁士航也輕拍他的後腦勺打氣，最終唐嘉鴻以難度分六點五○○分、執行分七點四六六分，總分十三點九六六分結束比賽。

決賽比完前三人，唐嘉鴻已經排名第三，後五名選手只要有人分數超越，他就無緣獎牌，面臨重大危機，但日本和中國大陸兩名選手陸續發生失誤，張博恆、蘇煒德都是落地出問題，最後唐嘉鴻和張博恆並列銅牌。

唐嘉鴻昨在比賽過程雖失手摔落，但還是認真完成其他動作。特派記者季相儒／攝影

唐嘉鴻在資格賽拿下十四點九三三分，如果昨天決賽也拿下這個分數，那就是金牌落袋，這也是讓許多國人替他感到扼腕之處。

三年前東京奧運，李智凱奪下男子鞍馬銀牌，成為我國體操首面奧運獎牌，唐嘉鴻是第二面，昨天確定有牌後掉下英雄淚，他說：「終於有一種可以休息的感覺，這一趟大家都太辛苦了，也感謝老師（翁士航）對我的付出」。

唐嘉鴻表示，失敗當下想說跟獎牌沒緣，但想在奧運有美好回憶，難度分可以被承認，證明努力沒有白費。

唐嘉鴻透露，當下老師一定也很難過，畢竟準備那麼久，掉下來失敗，跟老師一個眼神就知道當下狀況。「我讓他知道我會處理好，後面把它做好，有沒有做好對獎牌很關鍵，也因為平常訓練很扎實，在經驗上要更多磨練，在情境壓力，想辦法突破」。

中華代表團在巴黎奧運已經確定六面獎牌，另兩面還未決定獎牌成色的女子拳擊陳念琴、林郁婷，在闖進四強後都是銅牌保底，全團超越雅典奧運、雪梨奧運的五面，成為史上第二高，僅次於東京奧運的十二面獎牌。

中華桌球男團 挺進八強

中華桌球隊莊智淵、林昀儒、高承睿聯手，昨天在男子團體十六強賽以三比○擊敗埃及隊，順利挺進八強，四十三歲老將莊智淵生涯第六次奧運，帶著相差廿四歲的徒弟高承睿出征奧運，輕鬆拿下首勝。

中華田徑隊選手彭名揚在男子四百公尺跨欄首輪無法完賽，一起跑就扶著欄架，無法繼續向前，他說：「右腳膝蓋肌腱斷裂，回去要開刀了」。