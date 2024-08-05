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奧運體操／唐嘉鴻單槓再進化 教練：嘗試貓跳900度

中央社／ 巴黎5日電

一路陪體操國手唐嘉鴻成長的教練翁士航從2014年開始合作，整整10年把唐嘉鴻從「亞洲貓王」晉升到「世界貓王」，翁士航更預告，2025年要把原本拿手的貓跳540度提升為900度。

翁士航表示，2021年東京奧林匹克運動會後開始嘗試貓跳540度，當時失敗很多次，現在成奪牌關鍵；巴黎奧運結束後要再升級，目標是2027年世錦賽，也是奧運資格賽，「到時候又是全新的唐嘉鴻了。」

唐嘉鴻稍早雖在巴黎奧運單槓決賽掉槓失誤，但堅持重新做完動作並獲銅牌。

翁士航告訴中央社記者，這個例子告訴大家，不到最後一刻不要放棄，「假如我們今天失敗了就不做完或者隨便做做，那也不可能拿得到銅牌。」

他說，這面銅牌可說是幸運，也可說是唐嘉鴻過去努力不懈成果，畢竟很少人在失敗重新上槓後還可做得這麼好。

翁士航坦言看到愛徒第1個上場就失敗「很心疼」，但兩人眼神交換就知道唐嘉鴻要做完原本的難度動作，「在我心中，這已經值得一面金牌」，至少這次是帶著榮耀回去而非淚水。

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