奧運體操／唐嘉鴻遇亂流仍摘銅 賴總統讚：為台灣帶來榮耀

體操國手「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在巴黎奧運男子單槓決賽拿下銅牌。總統賴清德晚間透過臉書表示，恭喜唐嘉鴻即使遭遇亂流，仍堅持到底，展現不服輸的拚勁，為自己也為台灣帶來榮耀。

體操國手「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在巴黎奧林匹克運動會男子單槓決賽首位出賽，雖然發生掉槓失誤，仍以總分13.966分與中國選手並列銅牌。

賴總統晚間表示，恭喜唐嘉鴻在男子單槓項目獲得銅牌。男子單槓一直是唐嘉鴻的長項，曾獲得亞運金牌和多面體操世界盃獎牌，也在上屆東京奧運，刷新台灣在體操全能的最佳成績，這次即使遭遇亂流，仍堅持到底，展現不服輸的拚勁，為自己也為台灣帶來榮耀。

桌球團體賽部分，賴總統說，台灣參加奧運最多次的選手、桌球教父莊智淵，在桌球團體賽登場，和林昀儒及一手栽培的後起之秀高承睿，一同站上奧運殿堂，團隊也成功連拿3點擊敗埃及，挺進8強。

賴總統指出，奧運賽程已進行超過一半，台灣好手的精采表現仍未結束，大家繼續團結一致，為選手加油喝采。

副總統蕭美琴晚間也透過臉書說，唐嘉鴻日前資格賽時就以招牌絕招「貓跳540度」繳出高分順利晉級，難以想像的是，他1年前曾因阿基里斯腱斷裂，必須休息半年，甚至讓外界認為他的體操生涯即將劃下句點。

蕭副總統表示，唐嘉鴻成功用堅強的意志力，在家人、後勤與醫療團隊的全力協助下，不僅在短時間恢復，更站上奧運殿堂，技驚四座抓下銅牌。恭喜唐嘉鴻，他的故事激勵所有台灣人，很榮幸見證這場完美落地。

行政院長卓榮泰晚間在臉書發文說，恭喜體操選手唐嘉鴻在本屆奧運單槓項目拿下銅牌，這也是台灣競技體操成隊有史以來首面單槓獎牌，今天的「亞洲貓王」仍然沒有極限，用一個個高難度動作，征服評審和觀眾的目光。

卓榮泰表示，從一年前意外受傷後復出，到站上五輪殿堂的決賽舞台，感謝唐嘉鴻的努力不懈，也感謝所有支持唐嘉鴻的家人、教練及後勤團隊，一起讓世界看見「亞洲貓王」不屈不撓的意志與高度。

卓榮泰指出，唐嘉鴻的教練翁士航曾說，上屆東京奧運的目標是「拿得起、放得下」，今年的策略則是要「拿下」。全台灣今天因為唐嘉鴻拿下銅牌而沸騰，「謝謝你大聲告訴世界，這就是我們台灣的堅強實力！」 台灣體操好手唐嘉鴻。記者季相儒／攝影