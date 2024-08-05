奧運體操／唐嘉鴻單槓奪銅 國小母校邀返校指導

體操國手「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在巴黎奧林匹克運動會單槓項目摘下銅牌，唐嘉鴻曾就讀的宜蘭縣公正國民小學表示，與有榮焉，希望唐嘉鴻有空回校指導體操隊，傳承奮鬥精神。

唐嘉鴻的國小高年級導師林佳君回憶，唐嘉鴻小時候較好動，唐嘉鴻父母讓唐嘉鴻學體操原本只是想消耗體力，但之後看到電影「翻滾吧！男孩」，得知公正國小有體操隊後，唐嘉鴻母親帶唐嘉鴻從台北到宜蘭生活、求學。

「唐嘉鴻天生的電力就放不完」，林佳君表示，可能是唐嘉鴻的好動反映在學體操，態度積極。有時教練交代訓練數量，唐嘉鴻就自我加倍訓練，不像其他學生能減輕就減輕、能偷懶就偷懶。

林佳君說，唐嘉鴻不只認真學體操，田徑與課業也積極展現，品學兼優，也樂於參加英語、唱歌或跳舞等校內活動，且個性謙虛，永遠有燦爛笑容。

校方表示，唐嘉鴻學體操時，空中感很好且自信，勇於挑戰，敢做出較高風險動作，很有天分。

公正國小校長丁進添晚間說，祝福唐嘉鴻日後於國際賽中持續發光發熱，為國爭取更好佳績，也希望唐嘉鴻日後可回母校指導體操隊。