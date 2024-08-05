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奧運桌球／中華男團晉8強 雙打關鍵會再討論調整

中央社／ 巴黎5日電
桌球男團賽我國雙打組合莊智淵(後)與高承睿。 路透
桌球男團賽我國雙打組合莊智淵(後)與高承睿。 路透

巴黎奧運台灣桌球男團莊智淵林昀儒高承睿今天對上埃及組合以3比0搶勝晉級，莊智淵、高承睿第1點單打苦戰5局搶下，8強對手可能是日本，莊智淵表示雙打是關鍵，會再討論調整。

本屆桌球男團由43歲「桌球教父」莊智淵率林昀儒與高承睿參賽，今天第1點排出莊智淵、高承睿師徒聯手，迎戰對手艾薩爾（Khalid Assar）及阿齊茲（Youssef Abdel-Aziz），先丟2局接著連搶3局，終場以10比12、11比13、11比9、11比6、11比8拿下。

第2點單打林昀儒對上對手貝亞里（Mohamed El-Beiali），以11比7、12比10、11比7拿下；第3點高承睿再碰阿齊茲，再以12比10、9比11、11比6、11比9搶下，桌球男團搶勝晉級。

莊智淵此次沒有打單打，今天比賽是本屆首場出賽，他表示，場面上雖然看起來很驚險，但對手其實水平沒有特別好，自己場上確實犯了一些錯誤，等下也會再練球調整。

雙打開賽就先掉2局，莊智淵提到其實一直都是帶著對手打，首局也是先領先才被追回去，第2局有布置一些戰術，但感覺到高承睿打得不是很舒服，人比較沉，第3局只有跟高承睿說，怎麼舒服怎麼打，當作單打、也有慢慢進入狀況。

林昀儒今天第2點與貝亞里交手，他表示兩人去年有打過，算是了解對方球路，第2局一開始有點落後，但後面有按照戰術執行、感覺不錯。

高承睿則自評今天表現不理想，跟想像有落差，打起來比較沒有像之前單打時釋放、有點悶，還有一天時間準備面對之後更難的比賽，需要好好調整一下。

桌球男團搶勝晉級8強，接下來的對手將是日本和澳洲的勝隊，鎖定日本，莊智淵表示，雙打很關鍵，日本的雙打是好的，回去會開會討論下一戰的排點。

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