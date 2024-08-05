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奧運拳擊／挺林郁婷及克莉芙 日專家：妄議性別易侵害人權

中央社／ 東京5日專電
林郁婷。 路透
林郁婷。 路透

台灣拳后林郁婷、阿爾及利亞拳擊選手克莉芙無端捲入性別爭議。日本中京大學運動科學系教授來田享子表示，這兩位選手根據國際奧會（IOC）規則取得參賽資格。她強調，「妄下斷語議論性別，容易構成人權侵害。」

日本電視台新聞性節目「news every.」及日本電視新聞網NNN報導，巴黎奧運女子拳擊57公斤級的台灣選手林郁婷及女子拳擊66公斤級的阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）因性別議題，參賽資格遭質疑。

根據美聯社（AP）報導，國際奧林匹克委員會（IOC）透過聲明指出，「所有能夠參加2024年巴黎奧運拳擊項目的選手均遵守比賽的資格和參賽規定，以及所有適用的醫療規定。」

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）說：「我們有兩位拳手，她們生來就是女性並被當作女性扶養長大，擁有證明是女性的護照，且以女性身分參加了多年的比賽。」

有關這起性別爭議事件，曾發表題名為「體育與『性別』的界線－奧運中的性別分類」論文的中京大學運動科學系教授來田享子說：「國際奧會負責拳擊競賽的運作，（兩位選手）根據國際奧會的規定獲承認擁有出賽的資格，這已是嚴正的事實。」

來田認為，林郁婷與克莉芙並未違反國際奧會規定。

這起事件源自國際拳擊總會（IBA）去年以林郁婷和克莉芙未能通過一項資格檢測為由，取消她們參加世界錦標賽的資格，這項檢測認定兩人擁有男性的XY性染色體，但IBA未明確說明這項檢測。

針對國際拳擊總會（IBA）的這項檢測，來田指出，僅針對林郁婷與克莉芙這兩名選手進行檢測有可能是恣意而為的作法，公平性有待確認。

來田表示，並非所有人都以XX、XY染色體來區分，現在的醫學已知，有關性的身體發育因人而異，若說多樣性是否會影響體育，有的會造成影響；有的則否，因此究竟什麼才是公平，一定要依據事實思考。

被迫捲入性別風波的兩位選手受到誹謗中傷的情況擴大中。對此，來田提出警語說：「妄下斷語議論性別，容易構成人權侵害。」

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