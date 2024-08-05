奧運田徑／彭名揚右膝髕骨肌腱斷裂棄賽 林書豪也曾遭受重創

我國田徑好手彭名揚今天在男子400公尺跨欄首輪亮相，但一起跑就因身體因素被迫棄賽，直接淘汰出局，無法參加明天的復活賽，爭取晉級機會。

事情發生的太快，導致很多人都不清楚彭名揚到底是出了什麼狀況，而他本人則是在社群媒體上坦言，自己在抵達巴黎後的一次日常訓練中，膝蓋突然出現了異聲，然後腫脹，讓他當下感到非常揪心。而在經過檢查後，發現是髕骨肌腱斷裂，且斷出一個缺口。這讓他不得不選擇在站上跑道後，放棄了比賽。

「經過幾夜的長考，我還是選擇站上去跑道上，去感受一路走來的不容易，去感受未完的遺憾，以及仍要前行的責任。讓世界看見臺灣的選手，也能站上紫色的賽道。」彭名揚說。

髕骨肌腱斷裂對於運動員來說可說是相當重大的傷勢，當年創造「林來瘋」的華裔後衛林書豪就深受其害。

當時效力籃網的林書豪在2017-18年賽季首戰就在一波上籃落地後，右膝疑似受傷倒地，當時他痛苦落淚、慌張神情直喊「我玩完了」的畫面，至今依然讓球迷看了心疼不已。

右膝髕骨肌腱斷裂傷勢幾乎奪走了林書豪的NBA生涯。圖截自影片

後來經過診斷，林書豪確認是髕骨肌腱斷裂，提前宣告報銷，更在賽季結束後被交易到老鷹。儘管歷經手術和長時間復健，林書豪重新又站上球場，但其傲人的切入爆發力和突破速度已經大不如前。2018-19年賽季結束後，林書豪就此失去了NBA舞台。

和林書豪完全斷裂不同，彭名揚是屬於斷裂50%的情況，若能手術順利並且做好復健跟後續訓練，以他的年齡還有機會找回身手。

彭名揚也在個人IG上自我勉勵，「比賽鳴槍的瞬間，或許是這場賽事的開始，但對我來說，更是人生挑戰的開始！微笑面對一切，我會再回來的。」