奧運羽球／男雙前3名賽後大合照 李洋「我最後一次」引網友不捨

台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟昨天順利拿下金牌，達成奧運史上首次男雙2連霸，也為李洋奧運「最後一舞」完美收尾。而頒獎時李洋1句話讓馬來西亞選手謝定峰笑了出來。

麟洋配小組賽從死亡之組D組中出線，一路過關斬將進入決賽，對上世界排名第1的中國組合梁偉鏗／王昶。在激戰3局後，麟洋配成功扳倒中國組合，得到金牌。

頒獎典禮結束後，李洋／王齊麟、梁偉鏗／王昶和銅牌得主，馬來西亞組合蘇偉譯／謝定峰進行合照，即將退休的李洋突然對掌鏡的蘇偉譯喊道「拍好喔，我這是最後一次可以拍！」，引起一旁的謝定峰大笑。

該片段也在網上流傳，除了感到有趣外，有網友發現本屆奧運男雙前三名都會說中文，溝通相當方便，「笑死前三直接無溝通障礙，全會說中文。」不過，也有網友表達不捨，「真捨不得李洋要退役。」、「聽到最後一次還是會捨不得。」