快訊

新北市政交流會邀13立委…劉和然親自接待 他為握手侯友宜不慎摔跤

6旬婦駕賓士身體不適突衝路旁 「像打保齡球」撞翻24輛機車

奧運射擊／有憾不放棄 林怡君要將人生故事寫得更精彩

中央社／ 台北5日電
林佁君。 路透
林佁君。 路透

5度征戰奧運的射擊女將林怡君，這次巴黎奧運女子不定向飛靶項目在資格賽止步，未能挺進決賽，她今天表示，雖然有遺憾，但她有一顆想更努力的心，將努力把自己的故事寫得更精彩。

43歲林怡君過去曾在2000年雪梨奧運拿下女子雙不定向飛靶第4名，在這次巴黎奧運之前，仍是台灣隊在奧運射擊項目最佳成績，手握世錦賽、世界盃、亞運獎牌的她，原先期待第5度參賽能拿到獨缺的那面奧運獎牌，可惜這次奧運女子不定向飛靶資格賽名列26名，無緣晉級。

林怡君今天在臉書發文，賽前已經把自己的狀態調整到最好，但是實際上場時還是出現失誤，「這次挑戰失敗的難過，已經不像從前一樣痛苦萬分，或許這也算是成長的一部分。」

從7月31日比賽結束，歷經數日的調適，林怡君已能夠以正向態度看待這次結果，從最初的失落痛苦，到思考如何讓自己變得更好。

林怡君強調，沒有懊悔，也不需要道歉，因為她知道她已經盡全力去奮鬥了，她形容比賽就跟人生一樣，有贏有輸、有高有低，永遠不能滿足，也因此充滿吸引力。

林怡君也安慰自己，或許是老天爺還覺得她不夠認真、不夠努力，所以她要更努力更認真的去面對，這就是她的人生課題，她強調，「未來是怎麼變化我不知道，但是我會努力，把自己的故事寫得更精彩。」

林怡君接受中央社訪問時表示，雖然這次奧運有遺憾，但是她還有一顆想更努力的心，休息幾天後將再繼續努力，並將目標瞄準2026年名古屋亞運和2028年洛杉磯奧運。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊5日賽程／體操唐嘉鴻拚第二金 田徑楊俊瀚同組萊爾斯競速
▪ 羽球／承認是「大賽的孩子」 李洋稱全勝封王好扯
▪ 羽球／東奧後曾陷低潮...麟洋配再摘金坦言「沒想過奪牌」
▪ 奧運射擊／史上首面獎牌！ 李孟遠奧運摘銅 國中青澀樣曝光
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配喜贏金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊

延伸閱讀

奧運圖輯／奧運田徑 400公尺跨欄 彭名揚身體因素未完賽

奧運射擊／為國手表現感動 蔡家福頒發獎金給李孟遠

麟洋配巴黎奧運摘金 台中業者歡送2萬包掛耳咖啡

奧運羽球／直落二退何冰嬌 安洗瑩巴黎摘金

相關新聞

奧運桌球／林昀儒連拿5分逆轉勝 中華隊直落3橫掃埃及闖8強

巴黎奧運桌球團體賽今天登場，中華男團16強首戰碰埃及隊，第一點男雙由「桌球教父」莊智淵和19歲徒弟高承睿搭檔出賽，上演輸...

奧運桌球／莊智淵高承睿師徒聯手 團體賽第一點輸2贏3大逆轉埃及

巴黎奧運桌球團體賽今天登場，中華男團16強首戰碰埃及隊，第一點男雙由「桌球教父」莊智淵和19歲徒弟高承睿搭檔出賽，面對單...

中華隊5日賽程 體操唐嘉鴻拚我第二金 田徑楊俊瀚同組萊爾斯競速

巴黎奧運我國代表團在昨天由羽球男雙「麟洋配」王齊麟／李洋斬獲今年首金後，今天將由體操「世界貓王」唐嘉鴻接力登場力拚本屆第...

奧運羽球／男雙前3名賽後大合照 李洋「我最後一次」引網友不捨

台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟昨天順利拿下金牌，達成奧運史上首次男雙2連霸，也為李洋奧運「最後一舞」完美收尾。而頒獎時李洋1句話讓馬來西亞選手謝定峰笑了出來。 麟洋配小組賽從死亡之組D組中出

奧運拳擊／挺林郁婷及克莉芙 日專家：妄議性別易侵害人權

台灣拳后林郁婷、阿爾及利亞拳擊選手克莉芙無端捲入性別爭議。日本中京大學運動科學系教授來田享子表示，這兩位選手根據國際奧會...

奧運田徑／彭名揚右膝髕骨肌腱斷裂棄賽 林書豪也曾遭受重創

我國田徑好手彭名揚今天在男子400公尺跨欄首輪亮相，但一起跑就因身體因素被迫棄賽，直接淘汰出局，無法參加明天的復活賽，爭取晉級機會。 事情發生的太快，導致很多人都不清楚彭名揚到底是出了什麼狀況，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。