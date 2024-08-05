奧運射擊／有憾不放棄 林怡君要將人生故事寫得更精彩

5度征戰奧運的射擊女將林怡君，這次巴黎奧運女子不定向飛靶項目在資格賽止步，未能挺進決賽，她今天表示，雖然有遺憾，但她有一顆想更努力的心，將努力把自己的故事寫得更精彩。

43歲林怡君過去曾在2000年雪梨奧運拿下女子雙不定向飛靶第4名，在這次巴黎奧運之前，仍是台灣隊在奧運射擊項目最佳成績，手握世錦賽、世界盃、亞運獎牌的她，原先期待第5度參賽能拿到獨缺的那面奧運獎牌，可惜這次奧運女子不定向飛靶資格賽名列26名，無緣晉級。

林怡君今天在臉書發文，賽前已經把自己的狀態調整到最好，但是實際上場時還是出現失誤，「這次挑戰失敗的難過，已經不像從前一樣痛苦萬分，或許這也算是成長的一部分。」

從7月31日比賽結束，歷經數日的調適，林怡君已能夠以正向態度看待這次結果，從最初的失落痛苦，到思考如何讓自己變得更好。

林怡君強調，沒有懊悔，也不需要道歉，因為她知道她已經盡全力去奮鬥了，她形容比賽就跟人生一樣，有贏有輸、有高有低，永遠不能滿足，也因此充滿吸引力。

林怡君也安慰自己，或許是老天爺還覺得她不夠認真、不夠努力，所以她要更努力更認真的去面對，這就是她的人生課題，她強調，「未來是怎麼變化我不知道，但是我會努力，把自己的故事寫得更精彩。」

林怡君接受中央社訪問時表示，雖然這次奧運有遺憾，但是她還有一顆想更努力的心，休息幾天後將再繼續努力，並將目標瞄準2026年名古屋亞運和2028年洛杉磯奧運。