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奧運拳擊／摘銅有「無敵星星」 吳詩儀還有幸運掛繩
台灣拳擊女將吳詩儀這次為台灣在巴黎奧運拿下1銅，她今天也分享自己有2大幸運物，包括防護員行前送她的「無敵星星」胸針，還有就是舉重選手江念欣手工編織的手機掛繩。
吳詩儀上屆在東京奧運女子拳擊60公斤級16強止步，後來歷經換教練團隊適應期，去年征戰杭州亞運摘銅證明自己，這次站上巴黎奧運舞台拿到銅牌，而團隊另一名成員陳念琴則闖進66公斤級4強賽，確定至少保底銅牌。
過去看著其他選手奪牌時後會特別感謝團隊，吳詩儀接受中央社記者訪問時，也是再三謝謝團隊的幫助。她表示，在確定拿牌那一刻更能深刻感受到，背後需要很多人的幫助以及自身努力，才能有這面得來不易的獎牌。
陳念琴與吳詩儀都來自同一個團隊，同樣是接受教練柯文明指導，團隊成員在杭州亞運後，一直在思考如何打造專屬稱號，過程中曾討論是要用「琴儀戰隊」或現在外界熟知的「吳琴戰隊」，最終經團隊討論後選擇後者。
陳念琴日前也在臉書分享和吳詩儀的「吳琴戰隊」合照，透過照片就讓人感受到2人強大的氣場，就連吳詩儀也說，「吳琴戰隊」聽起來很有氣勢。
從教練、陪練員、防護員與醫師協助，吳詩儀分享，出發前防護員張予親特別相贈電玩遊戲「超級瑪利歐兄弟」周邊商品「無敵星星」胸針，寓意在有了星星加持，猶如無敵狀態。吳詩儀笑稱：「我這次就像吃了這顆無敵星星一樣。」
除了「無敵星星」胸針加持外，這次「吳琴戰隊」所有成員還有專屬手機掛繩，全都出自於舉重選手江念欣一人之手，也是團隊重要的幸運物。
吳詩儀表示：「念欣最近有在學習這個，她想要為吳琴戰隊在奧運出發前送上祝福，特地根據大家的喜好編織1人1條。」
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