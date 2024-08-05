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奧運羽球／ 依瑟儂4屆奧運無緣奪牌 IG感性發文：或許我就是不夠格

聯合新聞網／ 綜合報導
依瑟儂止步8強。沉澱一段時間後，昨天在IG感性發文，回顧奧運之旅。 路透社
依瑟儂止步8強。沉澱一段時間後，昨天在IG感性發文，回顧奧運之旅。 路透社

泰國名將依瑟儂Ratchanok Intanon）擊敗宿敵戴資穎後挺進8強，不過最終輸給印尼一姊東宗（Gregoria Mariska Tunjung），止步8強。沉澱一段時間後，依瑟儂昨天在IG感性發文，回顧奧運之旅。

她說道：「從我第1次追逐奧運奪牌夢到現在已經第4屆，總共16年的時間，只為了1面獎牌。我每天都不斷努力，試著更靠近、得到這面獎牌。但仍舊不足，或者我就是不夠格，因為這面獎牌需要包含太多因素，要天時地利人和。」

她接著感謝家人、贊助商以及協會等公私部門，不過她也表示未來能否再戰奧運是未知數，「謝謝家人、贊助商以及公私部門，不僅在重要的時期，也在我低落過的時期一直陪著我。下一屆奧運，我真的不能給出答案，只能觀察每年的狀況，盡力把自己的身體照顧好。」

最後她感謝自己的奮鬥，也感謝支持她的每個人「感謝自己努力堅強,而不是在軟弱時哭泣。最後，要感謝一直支持我的大家，無論面對過多少痛苦與淚水，我們都會一起撐過去。 這就像一晚的可怕噩梦。但有種比輸贏更多的感覺。至於有些事情是無法得到回答，大概也找不到答案了。」

依瑟儂貼文引來網友打氣，印度名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu）也在留言處說道：「加油我的朋友，你是真正的傳奇。」　

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