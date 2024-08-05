奧運拳擊／台灣專家力挺林郁婷 質疑IBA性別近代醫學常識認知

台灣拳后林郁婷近期無端捲入性別爭議，台灣運動禁藥專家許美智直言，IBA對性別的近代醫學常識認知及報告解讀是否正確令人質疑。

目標鎖定巴黎奧運金牌的台灣拳后林郁婷，近期卻莫名捲入性別爭議，起因是她在去年3月世界拳擊錦標賽獲得1面銅牌，結果國際拳擊總會（IBA）認定林郁婷的生理數值異常，而粗暴地取消她的奪牌資格，即便她返台後再次檢查各項數據皆符合國際參賽規定，但還是遭到部分外國媒體猛烈攻擊。

台灣運動禁藥專家許美智接受中央社採訪時認為，當初IBA並未說明做了什麼檢測，對林郁婷來說很不公平，並抨擊IBA太過針對性，「應該在比賽前就要有明確規定並公告，而非臨時叫選手去抽血，IBA對性別的近代醫學常識認知及報告解讀是否正確令人質疑。」

許美智指出，林郁婷出生時醫師判定為女性，加上身分證、護照一直是女性，也都是以女子選手身分出賽，而且性別不能單從外觀、賀爾蒙指數或是染色體擇一做判定。

許美智說明，以現今醫學研究發現，單看賀爾蒙睪固酮濃度或染色體可能導致與事實有落差，「有些人有女性的性徵，但睪固酮比較高，而有的人即便擁有Y染色體，若其他基因蛋白有缺失也不會有睪丸。」

許美智透露，通常選手的賽內賽外尿檢都會有藥檢人員在旁觀察，也能間接作為判定她是女性，「相信郁婷無論在國內或國外一定被採樣很多次了，我覺得要是有問題，國際奧會現在也不會讓她出賽。」

國際拳總爭議不斷 早遭國際奧會停權

去年粗暴地取消台灣拳后林郁婷的世錦賽銅牌，國際拳擊總會其實爭議不斷，包含裁判公正性、財務管理不當等問題，早已遭到國際奧會停權。

國際拳擊總會（IBA）從前身AIBA即遭到國際奧會（IOC）指稱內部有著「極為嚴重的問題」，包含財務、賽事管理及反禁藥等狀況，尤其在里約奧運接連爆發裁判不公正的醜聞，最後參與執法的36名裁判都被禁賽，更得接受特別委員會的調查。

不過，國際拳總仍與國際奧會保持合作關係，直到2018年國際拳總選出具有爭議的烏茲別克富商拉希莫夫（Gafur Rahimov）擔任主席，他曾遭美國財政部指控與組織犯罪掛鉤，即便他否認這項指控，國際奧會還是於隔年將國際拳總停權。

更名為IBA後，國際拳總並未迎來新氣象，新任俄羅斯籍主席克列姆列夫（Umar Kremlev）同樣飽受爭議，甚至在俄烏戰爭爆發後，不理會國際奧會做出俄羅斯、白俄羅斯選手不得攜帶國旗、唱國歌的建議，雙方關係更加惡化，而國際奧會也在去年撤銷對國際拳擊總會的承認，並成立工作小組籌備本屆巴黎奧運的拳擊項目賽事。

因此近期無端被捲入性別爭議的台灣拳后林郁婷、阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif），被視為克列姆列夫試圖想要「帶風向」，讓外界質疑國際奧會對巴黎奧運拳擊項目的管理，原因是克列姆列夫對林郁婷、克莉芙提出額外指控，卻始終沒有提供實質證據。