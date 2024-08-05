奧運網球／約克維奇「金滿貫」後談生涯是否完整：是，也不是。

約克維奇（Novak Djokovic）在巴黎奧運網球男子單打贏下西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），奪下首面奧運男單金牌，締造「生涯金滿貫」壯舉。不僅如此，約克維奇生涯累積72座「大賽冠軍」在「3巨頭」中遙遙領先，也位居網壇史上第1。而這位37歲傳奇老將，還沒有打算停下來。

上月才在溫布頓錦標賽壓軸慘敗給阿爾卡拉斯，今天約克維奇復仇成功，在激戰2小時50分鐘後，以7：6（7：3）、7：6（7：2）力退阿爾卡拉斯，5度參戰奧運終於拿下金牌，達成「生涯金滿貫」。根據世界職業網球協會（ATP）官網分析，1990年起統計的「大賽冠軍」排行榜中，約克維奇以72冠位居龍頭，狠甩「三巨頭」中的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）57冠與瑞士天王費德勒（Roger Federer）54冠。而納達爾本屆奧運也在次輪被宿敵約克維奇擊敗。

完成「金滿貫」最後1面拼圖後，約克維奇仍不打算停下，當被問道職業生涯是否完整時，他說道：「是，也不是。可以稱得上完整的原因，是拿了這塊金牌後，我已經贏得所有冠軍頭銜。不是的原因是因為我熱愛這項運動，我熱愛競爭。」

他再補充：「每天的訓練我都持續精進、強化身體狀態，這是一項對我意義非凡的運動、我認真予以回報、試圖比其他年輕球員更加努力，我不知道未來會如何，我只想享受每個當下，這是一趟很長的旅程，我是如此渴望這面金牌，現在是慶祝的時候了。」