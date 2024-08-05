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奧運自由車／德國選手奧運賽中腹痛 衝進巴黎咖啡館解急

中央社／ 巴黎4日綜合外電報導
波利特（左）。 法新社
波利特（左）。 法新社

德國自由車手波利特昨天在巴黎奧運比賽期間衝進賽事沿線一家咖啡館借廁所。這間咖啡館恰巧是知名電影「艾蜜莉的異想世界」取景地，這件小插曲也意外成為賽事話題。

日本共同社引述法國「巴黎人報」（Le Parisien）報導，當時賽事的最後階段位在巴黎蒙馬特（Montmartre）地區，波利特（Nils Politt）中途突然跳下自行車，穿過驚訝的觀光客，衝進附近的「雙風車咖啡館」（Cafe des deux Moulins）借廁所。

他上完廁所後，在咖啡館客人一片掌聲中重返賽道，最終以第70名完賽。

波利特告訴「巴黎人報」，當時他覺得腹部疼痛，雖然討厭在賽事途中借廁所，但是別無選擇。他還說，不知道這間咖啡館是「艾蜜莉的異想世界」（LeFabuleux Destin d'Amelie Poulain）取景地。

路透社報導，30歲的波利特事後證實他當時必須停下來如廁，並稱「我沒計算我花了多少時間（上廁所）」。

他也說：「當時天氣相當炎熱，我們喝了很多水，吃了很多營養補充品，平時沒什麼問題，但今天胃部很不舒服。」

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