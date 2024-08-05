奧運拳擊／陳念琴IG遭烏茲別克網友出征 洗版刷「Gay」粉絲抱不平
台灣「拳擊女王」陳念琴日前出戰巴黎奧運女子66公斤級8強賽，對上烏茲別克好手哈米多娃 (Navbakhor Khamidova)，以5：0拿下勝利，挺進4強。然而，在比賽結果出爐後，陳念琴社群突然湧入疑似烏茲別克網友的惡意留言，讓粉絲紛紛抱不平。
擊敗哈米多娃後，陳念琴在IG發布喜訊，不料貼文下方出現許多疑似烏克蘭網友的惡意留言，除了狂刷烏茲別克國名外，更有人留言「Gay」、彩虹旗和嘔吐等符號進行人身攻擊，讓粉絲相當不理解。
許多人留言力挺陳念琴，紛紛喊話道：「輸不起的烏茲別克人，輸了就罵對手是跨（性別）有時間來罵怎麼不去叫你們選手練拳啊。」、「念琴姐姐，希望妳別因為其他呆板的人類言論攻擊而感到難過，妳很棒專注賽事就好，金牌一定是妳的。」、也有外國粉絲留言倒相挺：「哇，這是輸家在哭嗎。」、「性別羞辱很不尊重，你們在讓你們的國家蒙羞。」
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