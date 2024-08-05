奧運輕艇／極限激流越野賽 吳少璿、張筑涵預賽止步
首度在巴黎奧運亮相的輕艇極限激流越野賽今天進行分組預賽，男、女各有8組、取分組前2晉級，無奈台灣好手吳少璿與張筑涵都未能搶進分組前2，雙雙遭到淘汰、無緣晉級。
輕艇極限激流越野賽比賽方式類似「碰碰船」，選手從高台出發後要迅速判斷水流與路線，並依序完成任務後抵達終點，比賽過程中為爭取有利位置常會出現出現激烈碰撞，也增添比賽的精彩與刺激度。
今年輕艇極限激流越野賽是新增項目，只要取得輕艇激流參賽資格的選手，都可以報名參賽。
吳少璿與張筑涵從6月就開始前往法國移訓，這次一待將近2個月，張筑涵在輕艇激流排名僅差1名就可以晉級，而她在極限激流越野賽預賽從第4組出發，名列分組第4未能晉級。
至於男子好手吳少璿預賽從第8組出賽，他分組排名第3，遺憾未能搶下晉級門票。
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