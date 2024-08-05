奧運田徑／跳遠淘汰 林昱堂喊從頭再來

中華田徑隊跳遠好手林昱堂昨天在巴黎奧運資格賽登場，是近十二年首位在奧運跳遠賽亮相的台灣選手，但經三次試跳，最佳成績七公尺七十，在卅名選手中排名廿二，未能晉級決賽。他說：「好好休息沉澱一下，從頭再來。」

林昱堂生涯奧運初體驗第一跳七公尺七十、第二跳失敗，最後一跳，則在法蘭西體育場大批觀眾的加油聲中跳出七公尺六六，結束今年法國的奧運行程。

林昱堂本來就有左腳踝傷勢，他賽後指出，熱身狀況比去年世錦賽還好，但比賽開始後，腳踝沒辦法承受這麼大壓力，回去再好好休息，跟團隊配合看怎麼處理。