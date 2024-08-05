奧運體操／唐嘉鴻來了 今拚我體操史首金

我國體操好手「世界貓王」唐嘉鴻，在巴黎奧運單槓資格賽以第二名晉級決賽後，今晚七點卅三分登場爭奪獎牌；他不僅將力拚我國體操隊連續兩屆奧運奪牌紀錄，甚至有機會衝擊史上首面奧運體操金牌。

上屆東京奧運奪下男子鞍馬銀牌的李智凱，今年無緣參加巴黎奧運，我國體操隊今年奪牌重任落在唐嘉鴻肩上。在日前登場的資格賽中，唐嘉鴻以難度分六點三○○、執行分八點六三三分，總分十四點九三三分、第二名成績晉級，僅次於中國大陸選手張博恆的十五點一三三分。

今晚登場的決賽，唐嘉鴻與教練翁士航預計把套路難度提高至六點五○○，甚至是六點八○○，只要能夠順利完成，將有很高機率為我國搶下史上首面奧運體操金牌。

對於去年二月發生阿基里斯腱斷裂意外到短短半年重回賽場並如願站上奧運舞台，唐嘉鴻坦言，今年能夠在奧運舞台通過過去被他認為是「心魔」的資格賽考驗，真的讓他內心相當感動，但更重要的是沒有辜負這段時間一路支持他的家人、教練和後勤團隊，期待最終能有好的結果。

談到唐嘉鴻上屆奧運在資格賽就止步，教練翁士航直言今年兩人是帶著截然不同的心態參加奧運，「上次東京奧運我們的目標是要『拿得起、放得下』，今年我們的策略就是要『拿下』。」