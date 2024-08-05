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奧運拳擊／「女拳」報喜 陳念琴、林郁婷霸氣鍊金

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎報導
陳念琴昨天在拳擊女子比賽中晉級四強，確定有獎牌。特派記者季相儒／攝影
陳念琴昨天在拳擊女子比賽中晉級四強，確定有獎牌。特派記者季相儒／攝影

我國「女子拳力」今年在巴黎奧運持續發威。繼吳詩儀前天在女子六十公斤級摘銅後，女子六十六公斤級陳念琴、女子五十七公斤級林郁婷昨天雙雙挺進到四強，不僅確定銅牌保底，也是我國代表團本屆第四、五面獎牌，兩人下一戰更將登上法網主球場舞台，力拚獎牌成色升級。

今年再度登上奧運舞台卻捲入刻意炒作性別風波的林郁婷，昨天傍晚在女子五十七公斤級八強賽出戰保加利亞選手卡曼諾娃。在八強賽確定對手是林郁婷後，保加利亞奧會過去兩天不斷對林郁婷的出賽資格表示疑慮，但林郁婷獲得國際奧會與巴黎奧運籌備會的聯合聲明背書，讓質疑聲浪不攻自破。

林郁婷（左）昨天在拳擊女子比賽中晉級四強，確定有獎牌。特派記者季相儒／攝影
林郁婷（左）昨天在拳擊女子比賽中晉級四強，確定有獎牌。特派記者季相儒／攝影

雙方昨天交手時，對手不斷透過大動作想要激怒林郁婷，但林郁婷維持一貫冷靜，最終以五比○勝出，搶下四強賽門票，確定銅牌保底。賽後林郁婷一度激動落淚，感謝過去一段時間台灣民眾站在她身後力挺，她會帶著這股力量走到最後。林郁婷指出，這一步很不容易，外界都看在眼裡，八強賽對手確實是名可敬的拳手，贏得這場比賽不代表可以鬆懈，「雖然今天的勝利就確定有牌，但距離我的目標還有兩場勝利，我會持續把它做好，直到目標達成。」

女子六十六公斤級的陳念琴則是在八強賽以五比○擊退烏茲別克選手哈米多娃，同樣挺進到四強賽，將與林郁婷一同登上法網主球場進行獎牌成色決定戰。對於確定奪下生涯首面奧運獎牌，陳念琴霸氣十足的表示，「這不是我要的，我要的是金牌。」

林郁婷八日凌晨三點半將在四強賽碰上土耳其選手卡拉曼；陳念琴七日凌晨四點五十分於四強賽對上杭州亞運金牌、大陸楊柳，兩人去年在杭州亞運四強賽就曾交手，當時楊柳以三比二晉級金牌戰，談到將再度碰頭，陳念琴說：「她肯定有她的技術，我也有我的技術，我們就是各自帶到擂台上去完成。」

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