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奧運射擊／李孟遠一度放棄…靶場教練陪他走過低潮

聯合報／ 記者戴永華周嘉茹／連線報導
射擊好手李孟遠勇奪奧運定向飛靶銅牌，成為射擊隊史上的首面奧運獎牌。（新華社）
射擊好手李孟遠勇奪奧運定向飛靶銅牌，成為射擊隊史上的首面奧運獎牌。（新華社）

射擊好手李孟遠勇奪奧運定向飛靶銅牌，成為射擊隊史上的首面奧運獎牌；廿九歲的他，寫下歷史，昨天與陪他走過人生低潮的宜蘭四方林靶場教練視訊時，忍不住激動情緒大喊「我看到宜蘭靶場，好想回去喔」。他說，回國後要趕快回「訓練娘家」謝謝大家。

從母姓的李孟遠家住桃園，從小接受擔任射擊教練的父親謝志培薰陶，十二、十三歲就接觸射擊運動；二○○六年就讀桃園市龜山區大崗國中時加入射擊隊。

「李孟遠以前在學校『皮皮的』，喜歡和老師開玩笑，大家叫他『小胖』，畢業獲得體育優秀獎。」桃園市龜山區大崗國中校長徐如君轉述學校資深老師的回憶表示，大崗國中二○○一年成立射擊隊，帶動國內校園射擊風氣，剛好附近有靶場，因此學生資源相當充足，這麼多年就是希望校友能站上奧運五環殿堂，李孟遠奪下奧運銅牌讓全校師生與有榮焉。

李孟遠十六歲入選國家隊，二○一○年參戰廣州亞運，年紀輕輕闖出名堂，被譽為「射擊金童」，隔年恩師蔡白生過世，當時就讀國立體育大學一年級的他決定休學、放棄射擊運動。

某天，他莫名地前往從小隨著父親到過的宜蘭四方林靶場，靶場前輩、教練認為他有射擊天有分，捨不得他放棄射擊，建議他住進靶場跟大家一起生活，想練就練。當時有位薛小姐很疼惜李孟遠，天天致電鼓勵，後來被李孟遠認做乾媽，對李孟遠幫助甚大。

「眾人花了近兩年，才合力把李孟遠拉回射擊場。」四方林一名射擊教練說，在李孟遠父親及前輩好友努力下，十年前拉回「小胖」，讓小胖在四方林訓練了六年，「他真的沒有讓大家失望」。

人稱「六哥」的宜蘭縣射擊委員會主委何方略昨天開心地與李孟遠視訊，李孟遠一看到手機畫面出現四方林靶場，忍不住說「我看到宜蘭靶場，好想回去喔…謝謝六哥」，他還兩度提到四方林靶場是他的「訓練娘家」，返台後要趕快回宜蘭謝謝大家。

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