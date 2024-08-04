奧運拳擊／林郁婷陷性別爭議 母校校長心疼：她是乖巧女孩

台灣女拳王林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級晉級4強，母校鶯歌工商校長顏龍源談到她陷性別爭議時覺得心疼，認為她是乖巧又認真女孩，曾找男選手陪練受傷仍不停止。

林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級8強賽，以5比0完勝保加利亞的史塔涅娃（Svetlana KamenovaStaneva），晉級4強。

拳擊重點運動學校的鶯歌工商是林郁婷母校，顏龍源今天接受中央社記者訪問時表示，林郁婷曾是拳擊校隊隊員為學校在許多拳擊比賽中奪得佳績，學校老師及地方民代都聚集在拳擊隊訓練室一起觀看巴黎奧運轉播，為林郁婷加油打氣。

針對林郁婷陷性別爭議，顏龍源指出，覺得心疼，林郁婷從國中升學到鶯歌工商，表現上一直是乖巧、認真又有禮貌的女孩，實在不應該因此爭議而抹殺她一路來辛苦與努力，各界應聚焦在她的運動專業。

顏龍源表示，拳擊的訓練很辛苦，但林郁婷都一直很努力，記得教練還曾提到她為了訓練找男選手陪練對打，她當時雖受傷且鼻血直流但仍不放棄，抹了抹鼻血仍再上場，也因她有著強大拚勁，才能藉後天訓練提升自己的實力。