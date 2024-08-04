奧運拳擊／林郁婷打破沉默談感受 教練鼓勵直球對決
台灣女子拳擊好手林郁婷捲入性別爭議，今天在巴黎奧運8強賽後打破沉默出面受訪，感謝全台灣的支持和加油。教練曾自強心疼愛徒無端陷入風波，也鼓勵她出來「直球對決」。
拿下去年杭州亞運金牌的林郁婷，在比賽開打前夕，遭到已經被國際奧會（IOC）開除的國際拳擊總會（IBA）連續聲明抹黑，質疑她的性別爭議。
林郁婷在首戰16強獲勝後選擇避而不談，但今天決定打破沉默，哽咽留著淚說：「感謝全台灣的支持和加油，我會帶著這股氣勢一路贏下去。」
曾自強在接受中央社訪問時表示：「其實我們之間的溝通一直很順暢，對於最近的爭議也都有話直說，我一直鼓勵她出面直球對決，我們又沒有做錯事，而且國際奧會主席都出面力挺，不需要再躲避什麼了。」
曾自強說：「相信今天林郁婷自己親口說出一些話之後，心中的大石頭一定也放下來，接下來會更專注在比賽上，不會東想西想。」
接下來，林郁婷在奧運4強的對手將是土耳其的卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman）。曾自強表示，這名選手過去沒有打過，也比較少情蒐的資料，「但我相信只要林郁婷正常地好好發揮，絕對會拿金牌」。
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