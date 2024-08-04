奧運羽球／男雙金牌戰賽前急轉彎 央視節目表預告直播

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋今天晚上對戰中國組合梁偉鏗、王昶，央視直至今天傍晚才陸續更新節目表，釋出晚間10時10分直播賽事訊息。

王齊麟、李洋於台北時間4日晚對戰梁偉鏗、王昶，中國中央電視台（央視）是否直播這場決賽成為熱議焦點，原因在於王齊麟、李洋於7月31日賽事出戰中國組合劉雨辰、歐烜屹，有中國選手出賽，央視罕見地沒有直播。

由於7月31日央視未直播賽事的經驗，在羽球男雙決賽金牌戰前夕，中國社群一片哀號將看不到央視直播賽事。有些人痛罵「又不敢直播了，苦了球迷」，有人直言「搞不懂央視，人家比賽又不會怎麼樣，我們只想看球賽」。

截至4日下午5時30分止，央視「CCTV-5體育頻道」、「CCTV-5+體育賽事頻道」、「CCTV-16奧林匹克頻道」4日直播節目表都未列出巴黎奧運羽球男雙決賽。

情況在傍晚有了轉變，社群開始轉傳「CCTV-16奧林匹克頻道」節目表更新消息，中國社群歡呼可以為梁偉鏗、王昶加油。

在「CCTV-16奧林匹克頻道」節目表更新後，截至4日晚間9時30分，可見「CCTV-5體育頻道」、「CCTV-5+體育賽事頻道」節目表也列出「直播：巴黎奧運會-羽毛球男雙決賽」。

資深足球評論員石明謹有豐富的參與轉播講評賽事經驗，他在4日接受中央社採訪時表示，在奧運賽事轉播上，基本上會以有自己國家選手出賽的賽事為第一優先轉播；其次是這個國家的熱門項目，例如若有棒球項目，就算台灣沒有打進去，也會轉播棒球賽事。

石明謹認為，王齊麟、李洋在東京奧運的表現，掀起了一股國族意識，也有具體的「TAIWAN IN」意象，使得羽球項目較其他比賽項目多添了一份敏感性，尤其這次巴黎奧運有發生台灣觀眾與中國觀眾衝突的狀況，推估中國在轉播選擇上會有些顧忌。