奧運射擊／定向飛靶奪銅 李孟遠：天份很重要努力更重要

台灣射擊好手李孟遠曾在宜蘭縣四方林靶場受訓，他在巴黎奧運為台灣拿下銅牌。他今天表示，返國後想回宜蘭的「訓練娘家」看看；天份很重要，努力更重要。

李孟遠今天接受宜蘭媒體視訊訪問時指出，很高興拿到銅牌，一路上相當辛苦，就整體實力而言，他與許多射擊好手還差一截，最終以黑馬之姿奪牌，返國後想回「訓練娘家」看看，感謝各界的支持與提攜之恩。

他表示，訓練過程無比艱辛卻很值得，他想要告訴大家，天份很重要，努力更重要，做任何事必須持堅持下去。

宜蘭縣政府教育處指出，縣府在1992年籌辦區運時，就在大同鄉寒溪村設置四方林靶場沿用至今，並在2021年向財政部國有財產署申請撥用土地，縣府當時依照採購法辦理委外招標，由宜蘭縣射擊推廣協會得標租下經營，但之後發生建物占用爭議。

教育處表示，國有財產署認為當地已發生爭議，不許再委外經營，縣府之後請國產署註銷撥用，行政院同意於今年6月18日註銷撥用。

宜蘭縣體育會射擊委員會主委何方略指出，先前國家運動訓練中心公西靶場拆除重建時，教育部體育署一度指定四方林靶場做為代訓國手場地長達約12年，當時包含李孟遠等選手都以四方林靶場做為練習場地。

何方略表示，四方林靶場環境極優，北部地區前往靶場路程1個多小時就能抵達；若被禁止使用，對於培育射擊好手的衝擊相當大，已透過立委向國產署爭取繼續使用土地。