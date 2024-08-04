奧運射擊／李孟遠奪銅 國中母校：老師都叫他「小胖」

台灣射擊好手李孟遠在巴黎奧運男子定向飛靶決賽為台灣拿下銅牌，李孟遠過去曾就讀桃園市龜山區大崗國中，校長徐如君指出，李孟遠在校時「皮皮的」，老師們都叫他「小胖」。

李孟遠在2023年韓國射擊亞錦賽獲得銅牌，最終遞補順利收下巴黎奧運男子定向飛靶的門票，這也是台灣史上首名參加這個項目的奧運國手。

大崗國中校長徐如君表示，李孟遠在2006年就讀桃園市龜山區大崗國中並加入校內射擊隊的飛靶項目，曾多次代表學校出戰，並拿下好成績，李孟遠於2009年畢業時也獲得體育優秀獎。

徐如君指出，校內職員得知李孟遠進入決賽時都相當關注，比賽時更不忘觀看轉播為他加油打氣，看到李孟遠為台灣代表隊拿下巴黎奧運首面獎牌，更是台灣射擊史上首面奧運獎牌，大家都非常開心感動。

她說，學校部分較資深教職員還記得李孟遠在校時「皮皮的」，喜歡與老師開玩笑，老師們都叫他「小胖」，因此對他印象深刻。

徐如君表示，大崗國中於2001年成立射擊隊，開始帶動國內校園的射擊風氣，由於學校附近就有靶場，學生資源相當充足，2011年設置體育班並納入射擊項目，多年來一步步努力，就是希望校友能站上奧運殿堂，看到李孟遠拿下奧運銅牌，教職員們都感到很開心，更覺得是母校之光。