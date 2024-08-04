奧運拳擊／賴總統：恭喜林郁婷挺進4強 用實力粉碎謠言

台灣女拳王林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級挺進4強，保底銅牌1面。總統賴清德表示，這幾天台灣民眾都為針對林郁婷的中傷感到憤慨，面對挑戰，她無所畏懼，用實力粉碎謠言，「讓我們繼續幫她加油。」

「抗癌女拳王」陳念琴在巴黎奧運女子66公斤級，歷經3回合苦戰，最終以5比0擊敗烏茲別克的卡米多娃，晉級4強；林郁婷也在女子57公斤級8強，以5比0擊敗保加利亞的史塔涅娃，挺進4強，她賽後淚崩說：「謝謝全台灣支持的力量。」

賴總統傍晚在臉書發文表示，「郁婷太棒了！」並恭喜林郁婷挺進女子拳擊57公斤級4強，「為自己、也為台灣，再拿下一面獎牌。」

賴總統說，「『越是不被看好，我就越要做到』，是林郁婷的奮鬥精神」，這幾天台灣民眾都為針對她的中傷感到憤慨，面對挑戰，林郁婷無所畏懼，用實力粉碎謠言，「接下來，讓我們繼續幫她加油。」

賴總統指出，陳念琴在今天凌晨也傳來好消息，用5比0擊退烏茲別克對手，挺進4強，加上林郁婷、吳詩儀的奮戰，女子拳擊已經累計3面獎牌，非常了不起。

賴總統表示，今天晚上還有大家關注的「麟洋配」，將在羽球男雙的金牌賽出戰。無論是在現場或是守在螢幕前的民眾，大家團結一致，為台灣的選手集氣，「台灣加油！台灣『in』啦！」