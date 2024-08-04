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奧運拳擊／林郁婷擊退保加利亞晉4強 我國第5面獎牌出爐

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奧運拳擊／林郁婷擊退保加利亞晉4強 我國第5面獎牌出爐

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎即時報導
林郁婷(左)。 法新社
林郁婷(左)。 法新社

我國拳擊女子57公斤級好手林郁婷，今天在巴黎奧運8強賽遭遇保加利亞卡曼諾娃（Staneva Svetlana Kamenova），最終就以5：0勝出，挺進到4強賽，銅牌保底，也為我國拿下本季賽事第5面獎牌。

近期再度身陷性別風波的林郁婷，在16強賽取勝後，一度受到大批國外媒體包圍，不過她並未受訪就離開，將專注力都維持在賽場上。

而林郁婷8強賽的對手則是來自保加利亞的卡曼諾娃，在近期的風波中，保加利亞奧會不斷對林郁婷的出賽資格提出質疑，但卻接連遭到國際奧會與巴黎奧運籌備會的反駁。

今天8強賽林郁婷一出場就受到現場觀眾的熱烈歡呼，其中包括不少來自台灣的民眾，首回合雙方也展開激烈的拉鋸，林郁婷也以3：2取得些微領先優勢。

第二回卡曼諾娃也不斷透過粗暴動作試圖影響林郁婷，但這並沒有打亂林郁婷的節奏，該回合打完林郁婷還是維持3：2領先；第三回合林郁婷持續以維持距離的打法讓卡曼諾娃無法進行有效打擊，比賽結束後林郁婷向前向致意，再度遭到對手漠視，不過最終林郁婷仍是以5：0勝出挺進到4強賽，確定銅牌保底。

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