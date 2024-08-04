奧運羽球／央視不播了！麟洋配對中國金牌戰無訊號原因竟是...

台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今晚出戰決賽，對上世界第1中國組合梁偉鏗／王昶。不過中國球迷無緣見證這場比賽，根據中國賽評孫寧智證實，由於「敏感原因」，央視將不會轉播該場比賽。

「麟洋配」在小組賽對上另一個中國組合劉雨辰／歐烜屹時，央視就沒有進行轉播，網路上也沒有相關消息，讓中國網友擔憂金牌戰是否會遇到相同情況。央視體育今天在微博上預告的奧運第9日直播消息中，包含男桌單打樊振東衝擊大滿貫、中國體操期待首金等訊息，但就是未見羽球男雙金牌戰資訊，更加證實這一猜想。

事實上，央視體育頻道原先將該比賽轉播列在節目單時程上，但稍早查詢時已不見該場轉播，取而代之的是「錄像：體操男子吊環」。而中國賽評孫寧智也在微博發文證實，「收到消息，羽球男雙金牌賽信號無了，銅牌戰正常直播，金牌賽因敏感原因無訊號，職業生涯第一場奧運決賽解說遺憾錯失。」

至於3年前東京奧運時，台灣「麟洋配」擊敗中國組合奪金，央視直接切掉訊號不播頒獎儀式，也引起中國觀眾爭議。