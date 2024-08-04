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奧運羽球／李洋鞋底「太乾淨」引熱議 網友調侃：因為都躺著打

聯合新聞網／ 綜合報導
4強賽時有眼尖網友發現李洋（右）鞋底「超級乾淨」。 美聯社
4強賽時有眼尖網友發現李洋（右）鞋底「超級乾淨」。 美聯社

台灣黃金男雙「麟洋配王齊麟李洋日前擊敗世界第2丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），挺進金牌戰。而在4強賽時有眼尖網友發現李洋鞋底「超級乾淨」，因此在社群上發問「是每場都穿新球鞋還是場地一塵不染？」也引出專內行解釋，「羽球場要乾淨、不能有沙子，不然選手會滑倒。」

一位網友在Threads上分享看4強賽時的小疑惑，他貼出李洋側倒在球場的照片，發文寫道：「李洋的鞋底好新好乾淨，是每場都穿新球鞋還是場地一塵不染？」照片中李洋鞋底相當乾淨，看起來幾乎沒有使用痕跡。

這篇貼文引起其他網友討論，有人認為是新鞋，「為了奧運，贊助商贊助一雙新的球鞋給選手打根本沒差。」、「基本上一雙鞋穿一場，很多籃球員都是如此，直接退下變成練習鞋。」也有人回應上場穿新鞋會影響腳感，「不太可能新鞋，腳會磨破，應該是因為場地地膠新的關係。」甚至有人調侃道：「他倆都好愛地板～」、「因為他都躺著。」

內行網友則解釋：「羽球鞋只在羽球場上穿（避免鞋子卡沙子後，就不止滑）羽球場上要保持乾淨、不能有沙子。因為有沙子選手會滑倒。」、「羽球鞋只會在場內穿，場內也必須是乾淨的。基本上籃球員也是。」

由 @isabellathatgirll 發佈
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