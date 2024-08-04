奧運射擊／大烏龍！李孟遠奪銅卻遭誤植國籍 英媒報導稱「來自泰國」
台灣射擊好手李孟遠3日在巴黎奧運男子定向飛靶成功奪銅，締造台灣射擊新高度。不過外媒在報導戰績時，卻誤植李孟遠國籍為「泰國」。
在奧運期間台灣會使用「中華台北」名義出戰，李孟遠奪銅後多數媒體也使用該名稱進行報導，不過有些外媒如《美聯社》、《BBC》等則是直接在報導裡寫出「來自台灣」的李孟遠拿下銅牌。
不過英國媒體《衛報》在報導時卻出現國籍錯誤「大烏龍」，該篇主要報導美國名將漢考克（Vincent Hancock）奪下第4金，並且稍微提及其他名次得主。當介紹到銅牌時，報導意外將李孟遠的國籍誤植為「泰國」，寫下「來自泰國的李孟遠獲得銅牌」。
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