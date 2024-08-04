Live／金牌戰麟洋配第三局對大陸21:19苦戰勝 奪台灣本屆首金

【賽況報導】

第一局：李洋／王齊麟 21：17 梁偉鏗／王昶

首局雖由對手先得分，但麟洋配拉出5：2攻勢，保持一路領先優勢，率先攻下11分，以11：8領先。後半段對手開始追擊，但麟洋配穩住陣腳，拉出18：15優勢，最終以21：17拿下第一局。

第二局：李洋／王齊麟 18：21 梁偉鏗／王昶

次局仍是由對手先拿分，麟洋又是反擊得手，拉出5：2攻勢，然而7：7追平，麟洋拉下關鍵第8分，最終先攻下11分，以11：9領先。後半段麟洋保住優勢，但對手反擊，麟洋18：19落後，最終以18：21失去這一局，進入決勝局。

第三局：李洋／王齊麟 21：19 梁偉鏗／王昶

第三局決勝局，麟洋配拉出4：2領先，但對手追至5：5，雙方膠著，麟洋仍是先攻下11分，以11：10領先。後半段，進入最後爭冠廝殺，麟洋配拉出16：13領先，最後一路壓制對手，以21：19奪下勝利，金牌二連霸，李洋生涯劃下完美句點。

【賽前報導】

已在奧運拉出一波11連勝的王齊麟／李洋，今天晚上10點10分將在男雙金牌戰出戰中國大陸組合梁偉鏗／王昶，雙方過去四度交手各拿下兩勝，且每場比賽都打到三局才分出勝負，其中最近一次碰頭就是在今年3月的全英公開賽由「麟洋配」取勝，今天雙方再度碰頭勢必又會是一場惡戰。