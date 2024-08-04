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奧運射擊／李孟遠奧運奪銅坦言實力仍不足 透露回國後2大規劃

聯合新聞網／ 綜合報導
李孟遠奪銅後透露接下來有規劃2件事要做。 路透社
李孟遠奪銅後透露接下來有規劃2件事要做。 路透社

台灣射擊好手李孟遠3日在巴黎奧運定向飛靶項目奪銅，不僅拿下中華隊本屆奧運首面獎牌，也成為台灣首位奧運奪牌射擊選手，締造傲人里程碑。李孟遠在賽後除了感謝父親和教練，他也意識到自己不足，並透露為了提昇實力，接下來有規劃2件事要做。

在定向飛靶資格賽中 ，李孟遠迎來爆發，射出總分124分追平奧運紀錄，加賽後以分組第3名晉級決賽，成為台灣首位在奧運闖進定向飛靶決賽的男子選手，也是本屆決賽唯一亞洲選手，最終李孟遠在決賽射出45分鍍銅，幫助台灣首張獎牌落袋。

賽後李孟遠感謝爸爸在比賽期的包容，「從頭到尾都很辛苦，陪我跑來跑去，中間壓力很大時還有點給他（父親）發脾氣，但是他都接受下來。」至於首次征戰五環殿堂就闖進決賽，他坦言很辛苦，「從來沒有參加過那麼大張力的比賽，上場沒有技術可言，都是用意志力去打。」

雖然成功進決賽，但李孟遠也提到與前2名選手有差距，尤其金牌得主漢考克（Vincent Hancock）更是他的偶像，因此回國後會持續增強自身實力。在奪牌後，李孟遠也透露下步規劃，「先沉澱一段時間，回去有好多事情要做，像是減肥、戒菸，提升自己為國家拿更好的牌。」

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