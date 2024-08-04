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奧運射擊／李孟遠奧運奪銅 一票人讚爆：第一次看射擊就贏

聯合新聞網／ 綜合報導
李孟遠代表台灣參加奧運男子定向飛靶，射下銅牌，締造台灣射擊歷史新紀錄。 法新社
李孟遠代表台灣參加奧運男子定向飛靶，射下銅牌，締造台灣射擊歷史新紀錄。 法新社

中華射擊隊29歲好手李孟遠奪下男子定向飛靶賽銅牌，不但是中華代表團在巴黎奧運首面獎牌，也是史上首次在奧運射擊賽開張，不少網友因此第一次認識到該運動項目，有人笑稱「李孟遠一臉混很大尾的感覺」，相當帥氣。

李孟遠在資格賽以124分追平奧運紀錄，進入決賽後只輸兩名美國選手。我國射擊史上首面奧運獎牌到手，李孟遠感謝國訓中心、體育署、射擊協會，也謝謝整個團隊讓他無後顧之憂。

一名網友在Dcard貼文表示，「李孟遠在資格賽125個飛靶中射中124個，也平奧運紀錄。過去中華隊在射擊項目最佳成績是第4名，李孟遠奪牌，也創史上最佳成績。李孟遠太厲害啦，從資格賽一路燙到拿下銅牌，恭喜他，只輸給了美國的兩位好手，真的很強」。

不少人對這項冷門運動奪牌既訝異又興奮，「最沒有人討論的選手居然拿牌了，恭喜」、「第一次認識到這個體育項目，那個飛靶沒有拉近看完全看不到，太猛啦」、「超厲害！這個項目沒什麼人討論，偶然轉到才發現有台灣選手，超級恭喜！」、「射擊元年」、「剛剛跟家人看到李孟遠拿獎牌，真的很感動，台灣不是射擊強國，跟這些厲害的國家比，還能拿到獎牌，真的很厲害」、「第一次看這個比賽，原來這麼帥氣」、「每次看比賽，最驚訝的都是有不知道的比賽得獎」。

還有人留言，「在今天下午的資格賽只輸一分！超厲害，穩到得銅牌！恭喜」、「令人羨慕的動態視力，恭喜銅牌入手」、「好像在打獵」、「在他上台北市跨年晚會的時候我就覺得他會得牌」、「為什麼他一臉混很大尾的感覺，跟土耳其射手迪凱奇（Yusuf Dikec）像是殺手被派來參加奧運，有異曲同工之妙」、「超棒的，可以好好休息了」。

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