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奧運羽球／摘金後被求婚？陳詩媛回應了 王齊麟1回答超曖昧

聯合新聞網／ 綜合報導
王齊麟常在Threads上跟女友陳詩媛放閃。翻攝自王齊麟官方Threads
王齊麟常在Threads上跟女友陳詩媛放閃。翻攝自王齊麟官方Threads

繼東京奧運後，中華羽球黃金男雙組「麟洋配」，再次勇闖巴黎奧運金牌戰，將在今（4日）晚開打。除了賽事之外，選手私底下的感情狀態也備受矚目。有網友表示，該不會這次奪下金牌後，王齊麟真的會向女友、樂天啦啦隊成員陳詩媛求婚吧？對此，小倆口本人也現身回應，答案相當耐人尋味。

王齊麟與陳詩媛感情相當穩定，時常放閃，在出發奧運前小倆口就合體拍片，當時王齊麟被問到是否向陳詩媛求婚，他直接看著女友問：「妳願意嗎？」隨即害羞大笑、閃瞎眾人，但到底有沒有求婚，並沒有多作說明。

這次麟洋配再次挺進金牌戰，有網友就在threads表示，「有沒有一種可能，王齊麟奪牌後，真的就求婚了？」對此，陳詩媛現身回應：「應該是不會」，而王齊麟隨即回覆女友一個耐人尋味的表情符號，也讓網友不斷敲碗，「說實話我也真的想過」、「害我跟著一起緊張啊，哈哈哈」、「他們幸福，不管什麼形式都很棒」。

陳詩媛、王齊麟回應網友「摘金求婚說」。圖擷自threads
陳詩媛、王齊麟回應網友「摘金求婚說」。圖擷自threads

「麟洋配」金牌戰將於今（4日）晚間10時10分登場，對上的是中國大陸頭號種子「梁王組合」，同時也是目前世界羽聯男雙排名第一的組合。過去「麟洋配」對上「梁王組合」有過五次交戰，戰績為二勝三敗。而兩支隊伍近一次交手是在今年的法國羽球公開賽16強，以及全英羽球公開賽16強，麟洋配取得了一勝一敗成績，雙方實力在伯仲之間。

由 @isabellathatgirll 發佈
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