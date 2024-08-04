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奧運羽球／「麟洋配」金牌戰遇世界第一大陸組合 過去5度交手成績曝

聯合新聞網／ 綜合報導
中華羽球黃金男雙組「麟洋配」，再次勇闖巴黎奧運金牌戰。 路透
中華羽球黃金男雙組「麟洋配」，再次勇闖巴黎奧運金牌戰。 路透

繼東京奧運後，中華羽球黃金男雙組合「麟洋配」，再次勇闖巴黎奧運金牌戰，將在今（4日）晚開打。這次他們將碰上世界第一的中國大陸「梁王組合」梁偉鏗、王昶，過往的交手戰績也曝光。

「麟洋配」金牌戰將於今（4日）晚間10時10分登場，對上的是大陸頭號種子「梁王組合」。據了解，梁偉鏗、王昶皆為23歲，王昶的前場調動出色，梁偉鏗作為後場重砲的威力也很有水準，目前是世界羽聯男雙排名第一的組合，而且積分破10萬分。

過去「麟洋配」對上「梁王組合」有過五次交戰，戰績為二勝三敗。而兩支隊伍近一次交手是在今（2023）年的法國羽球公開賽16強，以及全英羽球公開賽16強，麟洋配取得了一勝一敗成績，雙方實力在伯仲之間。

據了解，大陸梁王組合被印度名將Satwiksairaj Rankireddy比做傳奇雙打「風雲組合」蔡贇、傅海峰，技術非常全面。不過這一對組合也並非沒有缺點，因為年紀較輕，在穩定度可能還無法和前輩們相比，容易在比賽中突然出現一小段沒辦法得分的「亂流」，這可能是麟洋配可以加以利用的部分。

大陸羽球選手梁偉鏗（右）與王昶，是世界羽聯男雙排名第一的組合。圖／截自微博
大陸羽球選手梁偉鏗（右）與王昶，是世界羽聯男雙排名第一的組合。圖／截自微博

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