奧運羽球／李洋收酸民私訊高EQ回應 網友為麟洋抱不平

繼東京奧運後，中華羽球黃金男雙組「麟洋配」，再次勇闖巴黎奧運金牌戰，將在今（4日）晚開打。不過有酸民質疑，兩人在過往巡迴賽事表現平平、幾乎都早早出局，卻偏偏只贏奧運比賽。對此，李洋也高EQ回應對方。

金牌戰前夕，李洋IG收到酸民私訊來擾，對方表示：「你們平常巡迴賽都一、二輪就出局了，為什麼偏偏贏在奧運。有一次台北公開賽還拿第二名，是丟臉丟到全世界嗎？你是奧運冠軍，來比的都是排名比較後面的，你還拿第二，然後現在又要領2,000萬了，你知道那是人民辛苦繳出去的錢嗎？」

對此，李洋則回應：「我也想知道，但我相信我每一場都好想拿到勝利。身為台灣的公民，我也有繳稅，如果以錢為出發點，那就失去我參與這項運動的本質了。」

李洋續指，「不知道是不是很多人有跟他一樣的想法，但我真的每次上場就好想贏得勝利，不想讓自己的努力白費，不想讓支持我的人難過。」

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「人家就是有辦法專贏國光獎金，你行你上啊」、「會這樣去酸的通常也是沒什麼能力繳稅」、「根本就是網軍等級的惡意攻擊」、「我的家人真的講了這種話…剛好他們政治立場都很明顯」、「有點擔心跟這種沒事找事的人抬槓，會讓選手心情波動」、「老實說打公開賽又不是花納稅人的錢，私訊的酸民是在心疼什麼」、「讚讚，感謝他的預言，麟洋一定再拿2,000萬」。

依據我國《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，奧運金牌獎金2,000萬元、銀牌700萬元、銅牌500萬元，奧運前三名也可選擇按月領取獎金，第1名12.5萬、第2名3.8萬、第3名2.4萬