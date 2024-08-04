奧運田徑／跳遠好手林昱堂登場 澎湖縣府廣場與通梁同步直播

國內跳遠好手林昱堂今天下午5時將在巴黎奧運資格賽上登場，澎湖縣政府廣場與白沙通梁活動中心都將現場直播，歡迎縣民一起為台灣隊加油，為林昱堂應援。

林昱堂是目前國內跳遠一哥，去年在泰國舉辦的亞錦賽中一鳴驚人，跳出8公尺40佳績，打破懸掛高達30年的全國紀錄，今年5月在日本東京的世界洲際巡迴賽中，則跳出8公尺03成績。

出身澎湖白沙通梁漁村的林昱堂，在國中畢業後，接觸到專業田徑教練與資源，並主攻跳遠項目，近年在國內外各項賽事屢獲佳績，成為國內跳遠新星，並獲選巴黎奧運國手。

林昱堂今天下午5時將在巴黎奧運資格賽登場，澎湖縣政府廣場與白沙通梁將同步直播賽事，現場並備有茶水與椅子等，邀縣民一起為台灣隊加油，為林昱堂應援。