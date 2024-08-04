快訊

奧運羽球／金牌戰前收酸民私訊「丟臉全世界」 李洋高EQ回應

冷凍海鮮＝不新鮮？有無添加硼砂、磷酸鹽怎麼分辨？新鮮魚蝦貝類這樣挑

一家4口遊日5天花25萬 他笑「盤子」：墾丁住5星不用20萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運田徑／跳遠好手林昱堂登場 澎湖縣府廣場與通梁同步直播

中央社／ 澎湖縣4日電
林昱堂今天將於奧運跳遠項目登場。圖／中華田協提供
林昱堂今天將於奧運跳遠項目登場。圖／中華田協提供

國內跳遠好手林昱堂今天下午5時將在巴黎奧運資格賽上登場，澎湖縣政府廣場與白沙通梁活動中心都將現場直播，歡迎縣民一起為台灣隊加油，為林昱堂應援。

林昱堂是目前國內跳遠一哥，去年在泰國舉辦的亞錦賽中一鳴驚人，跳出8公尺40佳績，打破懸掛高達30年的全國紀錄，今年5月在日本東京的世界洲際巡迴賽中，則跳出8公尺03成績。

出身澎湖白沙通梁漁村的林昱堂，在國中畢業後，接觸到專業田徑教練與資源，並主攻跳遠項目，近年在國內外各項賽事屢獲佳績，成為國內跳遠新星，並獲選巴黎奧運國手。

林昱堂今天下午5時將在巴黎奧運資格賽登場，澎湖縣政府廣場與白沙通梁將同步直播賽事，現場並備有茶水與椅子等，邀縣民一起為台灣隊加油，為林昱堂應援。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 金牌戰前收酸民私訊「丟臉全世界」 李洋高EQ回應
▪ 銅牌保底前進法網主場 陳念琴：要的是金牌
▪ 李洋為何總「滿臉鬍渣」上場？王齊麟9字曝解答
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 林昱堂

延伸閱讀

奧運田徑／女子百米艾佛瑞德爆冷稱后 聖露西亞首獲獎牌

巴黎奧運／麟洋配登場拚衛冕 潘政琮、林郁婷搶攻頒獎台

奧運拳擊／賴總統：謝謝吳詩儀為台灣打下第2面獎牌

巴黎奧運／李孟遠、吳詩儀摘銅 蕭副總統賀喜

相關新聞

中華隊4日賽程 麟洋配拚衛冕五五波 潘政琮、林郁婷搶攻獎牌

巴黎奧運我國在昨天與今天凌晨由射擊男子不定向飛靶李孟遠、拳擊女子60公斤級吳詩儀一口氣奪下兩面銅牌後，今天將會繼續有獎牌...

奧運羽球／「麟洋配」金牌戰遇世界第一大陸組合 過去5度交手成績曝

繼東京奧運後，中華羽球黃金男雙組合「麟洋配」，再次勇闖巴黎奧運金牌戰，將在今（4日）晚開打。這次他們將碰上世界第一的中國大陸「梁王組合」梁偉鏗、王昶，過往的交手戰績也曝光。

奧運羽球／金牌戰前收酸民私訊「丟臉全世界」 李洋高EQ回應

東京奧運驚奇奪金的台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟，今年唯一打進決賽就是最大舞台巴黎奧運，有機會連兩屆奪金，締造台...

奧運射擊／李孟遠一度放棄 宜蘭四方林靶場遇貴人拉他一把

宜蘭四方林靶場是孕育射擊國手的搖籃，除了林口國訓中心，四方林是北台灣唯一標準的射擊訓練場地。昨天勇奪台灣第一面奧運射擊獎...

影／李孟遠射擊奪銅特別感謝父親 忍受他的壞脾氣

中華射擊隊29歲好手李孟遠奪下男子定向飛靶賽銅牌，不但是中華代表團在巴黎奧運首面獎牌，也是史上首次在奧運射擊賽開張，李孟...

奧運拳擊／銅牌保底前進法網主場 陳念琴：要的是金牌

我國「拳擊女王」陳念琴今天在女子66公斤級8強賽對戰烏茲別克選手哈米多娃 (Navbakhor Khamidova)，最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。