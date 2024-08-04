奧運輕艇／吳少璿划過頭關嗨比Rock 極限激流碰撞有經驗

中央社／ 巴黎3日電
2024巴黎奧運輕艇男子極限激流越野賽在當地時間3日展開賽程，台灣好手吳少璿在復活賽中全力以赴，成功搶下分組第2、前進預賽。中央社
2024巴黎奧運輕艇男子極限激流越野賽在當地時間3日展開賽程，台灣好手吳少璿在復活賽中全力以赴，成功搶下分組第2、前進預賽。中央社

輕艇極限激流越野賽首度在巴黎奧運亮相，男子好手吳少璿復活賽划出第2名晉級預賽，嗨比Rock手勢直呼：「開心」，新興項目多了碰撞，但他有輕艇水球經驗適應更快。

吳少璿今天在輕艇極限激流越野賽首輪分組排名第3，續拚復活賽，從跳台出發就一馬當先，但過標竿迴旋沒有做好、被一名對手追過，所幸他頂住另一名追兵的反撲壓力，最後成功拚進分組第2、晉級預賽，吳少璿在終點前嗨比出Rock手勢。

吳少璿開心直呼：「晉級32強了」，分享第1趟比賽比較可惜，從跳台出發時被旁邊選手打到槳，「落水等了2秒，以為槳斷了，因為重心不太一樣」，還好沒事，但接著又被別的水道選手卡到，無法首輪就晉級。

吳少璿笑說，復活賽也有點驚險，從跳台出發後其實蠻快的，但一個迴旋沒做好就落後，極限激流越野賽跟以往的項目不太一樣，也可能本來第1名的選手，突然就掉到落後群。

平常標竿賽不太會有碰撞，在此次賽前也不知道碰撞的程度會多激烈，吳少璿透露練習時有被划到手、真的蠻痛的，但過往也有輕艇水球的經驗，輕艇水球也會有碰撞，所以比較習慣，今天兩趟划下來，碰撞的程度沒有想像中的大。

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