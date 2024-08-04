奧運輕艇／極限激流越野賽奧運首度亮相 張筑涵划進預賽

中央社／ 巴黎3日電
輕艇好手張筑涵。 法新社
輕艇好手張筑涵。 法新社

輕艇極限激流越野賽首度在巴黎奧運亮相，女將張筑涵復活賽分組第2晉預賽，她直呼「刺激、好玩」，提到這項目取決爆發力和速度，因為有碰撞，「看誰兇狠才能搶到領先位置。」

張筑涵此次除了參加輕艇曲道標竿K艇賽事外，還有新項目極限激流越野賽，今天首輪賽事張筑涵分組排名第3、再拚復活賽，靠著在復活賽拿下分組第2晉級預賽。

首輪分組賽事，張筑涵那組有4名選手一起競速，張筑涵表示，首輪感覺選錯水道，第4道沒有在主流上，水比較重、比較難划，而第2趟的狀況與第1趟又不同，第2趟前位選手在翻滾區比較晚做出選擇，造成她比較晚翻滾、卡到地板，還好有及時翻上來。

極限激流越野賽首度在奧運亮相，張筑涵直呼：「好玩、刺激」，也提到激流越野賽相較於標竿賽，技巧性比較少，取決爆發力和速度，速度夠好就可以取得好的位置、過標竿也會得利，加上從跳台出發，大家誰也不想讓誰，感覺就是看誰兇狠、不怕被打到，就有機會佔到好的領先位置。

張筑涵是第2度參加奧運，相比上屆因為疫情沒有觀眾，今天比賽場邊觀眾多、氣氛熱絡，張筑涵笑說：「很嗨」，也提到今天2趟划完，在戰略上也需要做些改變，有經驗就可以修正、明天會更好。

極限激流越野賽先划計時賽，今天進行首輪比賽與復活賽，總計32名選手晉級預賽，預賽分8組舉行，取分前2名晉級。（編輯：龍柏安）1130803

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