巴黎奧運／李孟遠、吳詩儀摘銅 蕭副總統賀喜

中央社／ 台北4日電

巴黎奧運台灣男子定向飛靶與拳擊女子60公斤級，分獲銅牌。副總統蕭美琴今天表示，恭喜李孟遠首次代表台灣參加男子定向飛靶，就射下銅牌締造台灣射擊歷史新紀錄；謝謝吳詩儀在拳擊場上用驚人的鬥志與毅力拿下銅牌，「讓世界看見台灣人的意志力」。

台灣男子射擊好手李孟遠昨天晚間在巴黎奧運男子定向飛靶闖進決賽，一路挺進到第5輪，最終以45分獲得銅牌，這也是台灣代表團本屆奧運首面摘下的獎牌。隨後，台灣女子拳擊好手吳詩儀今天凌晨在60公斤級4強賽，再替台灣摘下1面銅牌。

蕭副總統在臉書發文表示，恭喜李孟遠榮獲巴黎奧運射擊項目男子定向飛靶銅牌，李孟遠不僅是首次代表台灣參加男子定向飛靶項目，這也是台灣第1次在該項目闖進奧運。

副總統說，李孟遠第1次參賽就拿出精彩表現，射下銅牌，締造了台灣射擊歷史新紀錄，也為台灣在本屆奧運取得第1面獎牌。

蕭副總統也恭喜吳詩儀，拿下巴黎奧運拳擊女子60公斤級銅牌。她指出，這是吳詩儀第2次登上奧運舞台，無畏對手的重拳，用矯健的身手一路打進4強賽。

副總統說，謝謝吳詩儀在拳擊場上用驚人的鬥志與毅力拿下銅牌，「讓世界看見台灣人的意志力，恭喜你！」

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